"Leergefegte Landschaft": Ist das Umdenken stark genug?

„In den vergangenen Wochen sehen wir leider immer häufiger, dass Windhosen das Erdreich unserer Äcker aufwirbeln und es zu Sandstürmen kommt. Diese Bodenerosion ist die Folge von trockenen Äckern und hohen Windgeschwindigkeiten“, konstatiert Landtagsabgeordneter Richard Hogl (ÖVP) mit Verweis darauf, dass mit Windschutzhecken bereits viel dagegen getan wurde. Kommentar des Grünen-Abgeordneten Georg Ecker dazu: „Die Bemühungen der ÖVP sind ja nett, zeigen aber die Versäumnisse der letzten Jahre.“

Von St. Pölten nach Madrid und zurück

„Um die Schäden durch Erdverwehungen so gering wie möglich zu halten, wurde seitens des Landes Niederösterreich schon viel getan“, betont Hogl. Die Gesamtlänge der realisierten Windschutzhecken betrage knapp 4.000 Kilometer, also den Weg von St. Pölten nach Madrid und wieder retour. Rund fünf Millionen Bäume und zehn Millionen Sträucher seien ausgepflanzt worden: „Diese 15 Millionen Gehölze schützen und verbessern bis zu 100.000 Hektar an landwirtschaftlicher Fläche“, so Landwirtschaftssprecher der ÖVP NÖ und Bürgermeister von Wullersdorf. Er unterstreicht die Wichtigkeit des heimischen Bodens als Grundlage für die Produktion von Lebens- und Futtermitteln, Rohstoffen und erneuerbaren Energieträgern.

2022 werden weitere 24 Hektar Windschutzhecken mit einer Länge von 26,5 Kilometer ausgepflanzt, so Hogl: „In 160 Katastralgemeinden werden 690 Anlagen gepflegt und auf Vordermann gebracht. Die Anlagen bieten neben dem Windschutz außerdem effektiven Schutz gegen Wassererosion, verbessern das Kleinklima und sind Brutplatz für Vögel und Insekten sowie Deckung für Wildtiere.“

"Da hilft kein Schönreden"

Grünen-Landtagsabgeordneter Georg Ecker aus Hollabrunn zeigt sich hier nur mäßig begeistert: „Da hilft kein Schönreden. Man hat es seit Jahren verabsäumt, das Wasser in den Regionen zu halten. Jahrzehntelang hat man die Landschaft ausgeräumt und leergefegt. Es ist das Versagen der Landespolitik in Niederösterreich, dass man bisher nichts im Bereich Windschutz und gegen die Wasserknappheit sowie die schlechte Gewässerqualität gemacht hat.“

"Wir brauchen ein noch stärkeres Umdenken", mahnt Georg Ecker. Foto: Die Grünen

Es sei ein Versäumnis, welches den Grünen auch auf europäischer Ebene bestätigt wird. „Daher brauchen wir noch ein stärkeres Umdenken in Richtung mehr Windschutz und Wasserrückhalt sowie die Schaffung neuer Naturflächen“, betont Ecker.

