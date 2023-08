In der Hollywood-Garage tanzen die Baywatch-Nixen an

Der kleine Verein „Fast Legends“ hat sich auf Autos aus Film und Fernsehen spezialisiert, besitzt einzigartige Originale, aber auch detailgenaue Nachbauten von Filmautos der 80er-Jahre bis heute. Nachdem das Autotreffen im Vorjahr bereits ein Publikumsmagnet war, gibt es heuer - wieder parallel zur ebenso legendären Hollabrunner Augustwiesn - eine Neuauflage. Als einer der 25 bis 30 Knüller angekündigt: der Nachbau eines Baywatch-Pick-ups, der mit drei Bodybuildern und vier „Rettungsschwimmerinnen“ aufkreuzen wird.

Erstmals im Rahmen eines Events zu sehen sein wird auch der originale Knight 4000 aus Knight Rider, der jüngste Schatz von Martin Hahn. Für alle Autoenthusiasten gibt es Präsentationen mit spannenden Hintergrundgeschichten und Mitfahrgelegenheiten. Ein DJ und Tänzerinnen werden live für Stimmung sorgen. Ebenso am Programm: Kinderschminken, Hüpfburg und verkleidete Filmhelden als Fotomotiv: Batman, Doc Brown, Anna und Elsa, die Ghostbusters, Michael Knight sowie Fred Feuerstein und Dino werden sich am Areal der Hollywood-Garage herumtreiben. Dazu gibt es eine exklusive Ausstellung einer umfangreichen F&F Modellautosammlung.

Rette mich, wer kann! In diesem Pick-up werden vier Baywatch-Nixen und drei Bodybuilder in Hollabrunn aufkreuzen. Foto: Hollywood-Garage

Offen ist das Garagentor an allen drei Tagen von 10 bis 18 Uhr. Tickets sind direkt an der Tageskasse vor Ort am Eingang zum Event erhältlich. Es gibt keinen Vorverkauf. Kinder unter vier Jahren, Menschen mit Behinderung und alle jene, die in passendem Kostüm kommen, haben freien Eintritt. Wer selbst ein besonderes Auto hat, das er gerne zeigen möchte, kann es auf der Eventstage präsentieren. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die Parkplatzeinweiser weisen die Stellplätze zu.

Am Areal selbst steht als nächstes Projekt übrigens die Asphaltierung des Platzes am Plan. „Dann ist es richtig herzeigbar“, schmunzelt Hahn.

Diese Filmautos sind fix angesagt: