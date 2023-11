LFS Hollabrunn entlässt neue Tierpfleger in die Arbeitswelt

Hatte die erfolgreiche Crew die Fachschule bereits mit dem Abschluss als Facharbeiter verlassen, setzte sie jetzt noch eines drauf und die jungen Erwachsenen dürfen sich nun auch Tierpfleger nennen, haben sie doch beide Teilprüfungen dieser Lehrabschlussprüfung bestanden. Als solche führen sie alle Tätigkeiten durch, die im Rahmen der Betreuung, der Zucht und Aufzucht von Tieren - beispielsweise in Zoos, in Forschungsinstituten, in Labors, in Tierkliniken und Tierheimen - anfallen.

Ihre Arbeit umfasst also die Pflege, Fütterung und Gesunderhaltung der ihnen anvertrauten Tiere.