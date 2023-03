Retzer Tourismusschulen rocken die Zukunft

„Don’t dream it, do it!“ Dieses Motto aus der Rocky Horror Picture Show passt sowohl auf das Leben von Ali Mahlodji, Keynote Speaker und Buchautor, als auch auf die Geschichte von Irene und Charly Schillinger, Eigentümer der Restaurantkette SWING KITCHEN.

Alle drei haben ihre Träume verwirklicht und nun auch den dritten Jahrgang der Tourismusschulen Retz dran teilhaben lassen. Die Klasse durfte nicht nur Ali Mahlodjis mitreißendem Vortrag lauschen, sondern anschließend auch noch viele Fragen zur Zukunft stellen. Ali Mahlodji betonte auch, wie tiefgründig und ernsthaft sich die anwesenden Schüler mit dem Leben und der Zukunft auseinandersetzen. Und die begleitenden Pädagogen wurde zu „Futureone-Superstars“ gekürt, denn sie sind Schlüsselpersonen in Sachen Zukunft.

Auch Irene und Charly Schillinger machten sich schon früh Gedanken über die Zukunft. Charly Schillinger erkannte bei der Arbeit im Wirtshaus der Familie in Großmugl, dass Fleischkonsum auch Tierleid bedeutet. So gründete er mit seiner Frau Irene die vegetarisch/vegane Restaurantkette SWING KITCHEN und betreibt mittlerweile sehr erfolgreich zwölf Restaurants in Österreich, Deutschland und der Schweiz; sechs weitere sind in Planung.

Es ist mittlerweile erwiesen, dass die Reduktion des Fleischkonsums auch ein wichtiger Beitrag im Kampf gegen die Erderwärmung ist. Für die Jugendlichen war es spannend zu sehen, wie sich mit dem nötigen Know-how auch die kühnsten Ideen verwirklichen lassen. Nach dem Vortrag stärkte sich die Klasse gemeinsam mit Klassenvorständin Martina Widhalm mit köstlichen Burgern, Wraps und mehr in der stylishen SWING KITCHEN am Universitätsring.

