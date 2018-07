Im Rahmen der Initiative „Let’s Walz“ der Wirtschaftskammer und der Arbeiterkammer haben 69 Lehrlinge aus Niederösterreich die Chance, ihr Wissen im Ausland zu erweitern. Wie berichtet, ist einer dieser Lehrlinge Robert Mitterer aus Viendorf. Im September wird der 17-Jährige einige Wochen in Portsmouth, Großbritannien, verbringen, um neue Arbeitstechniken zu erlernen und Erfahrungen zu sammeln.

Allerdings war es für den Spengler eine Überraschung, bei diesem Projekt mitmachen zu dürfen. „Ich habe eine Einladung von der Wirtschaftskammer erhalten, weil mich wahrscheinlich ein Berufsschullehrer dafür empfohlen hat. Ich selbst habe nicht einmal gewusst, dass es so etwas gibt“, erzählt Mitterer im NÖN-Gespräch. Die Freude über diese Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sei jedenfalls riesengroß, weil es eine super Gelegenheit sei.

„Wir bekommen damit die Chance, Kontakte für die Zukunft aufzubauen.“Robert Mitterer über die Initiative „Let‘s Walz“ von WKNÖ und AKNÖ

Für England habe der 17-Jährige sich entschieden, weil er das Land und auch die Stadt Portsmouth bereits gut kenne und es ihm dort sehr gefalle.

Auf die Reise wird der Lehrling durch ein Meeting der WKNÖ und einen Intensivkurs vorbereitet. In diesem werden andere Arbeitstechniken gelehrt und fachspezifische Begriffe geklärt. „Besonders in England ist es wichtig, die Fachbegriffe gut zu kennen, weil sich diese in verschiedenen Regionen sehr unterscheiden“, ist Mitterer froh über den Vorbereitungskurs.

Ebenso froh ist er über die Unterstützung der WKNÖ und der AKNÖ. Frühstück, Mittagessen und die Unterkunft werden von den beiden Kammern organisiert und finanziert. „Ich finde es super, dass Wirtschaftskammer und Arbeiterkammer so etwas anbieten und uns damit die Chance geben, Kontakte für die Zukunft aufzubauen.“

Von der Software zum Handwerklichen …

Zu seinem jetzigen Beruf ist er gekommen, nachdem er nach einem Jahr in der Abteilung für Wirtschaftsingenieurwesen in der HTL Hollabrunn schnell herausgefunden hat, dass er eine komplett andere Richtung einschlagen möchte. „Ich bin von der Software zum Handwerklichen gewechselt und konnte bereits im Sommer in unserem Familienbetrieb schnuppern“, erzählt der Spenglerlehrling.

Er schätzt besonders die Abwechslung der Tätigkeit. Als schwierig empfindet er die Zusammenarbeit mit seinen Eltern nicht, weil er in den Betrieb von klein auf hineingewachsen sei. Allerdings sei die Dynamik mit den Mitarbeitern, die er auch schon lange kennt, wegen seiner Stellung als Chefsohn interessant, schmunzelt der Lehrling, der bald „auf der Walz“ ist.