Pflege-Sorgen: SPÖ-Aktion auch in Hollabrunn

Vor dem Hollabrunner Pflege- und Betreuungszentrum und vor dem Landesklinikum parkte zu Beginn der Woche eine Pritschenwagen samt Pflegebett. „Ein Bett allein pflegt dich nicht“ war auf einer Seite des Fahrzeugs zu lesen.

Damit machte die Bezirks-SPÖ auf ein Konzept ihrer Landespartei aufmerksam: Leistbar, transparent und menschlich, so soll das Pflegesystem der Zukunft aussehen. Dieses Konzept, das aus 17 Bausteinen besteht, wurde in der Mai-Sitzung des Landtags von der SPÖ NÖ vorgestellt.

Bezirksfrauenvorsitzende Elke Stifter war selbst lange Zeit Krankenschwester auf einer Intensivstation. „Wir brauchen zuerst Personal“, ist für sie klar, was oberste Priorität hat. Dazu müsse die Ausbildung unbedingt – ähnlich wie bei der Polizei – endlich adaptiert werden. Gerade in Pflegeberufen sei die Krankenstandsquote sehr hoch, weil das Personal komplett überlastet ist und das nicht erst seit der Pandemie.

„Ich habe 1993 diplomiert. Wir hatten immer zwei Betten gesperrt, weil wir einfach nicht genug Personal hatten“, erinnert sich Stifter. Aus den gesperrten Betten sind mittlerweile ganze Stationen geworden.

Pflegelehre: "Mit 15 bist du vielleicht überforderst und wechselst"

Um das System zu entlassen, müsse die Pflege daheim besser unterstützt werden. Dieser Meinung ist SPÖ-Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger. Dabei denkt er etwa an einen Sanierungsscheck, um das Zuhause barrierefrei gestalten zu können. Außerdem „sollte es endlich eine Anstellung für pflegende Angehörige geben“, sagt er.

Was sagen die Roten zur Pflegelehre, die im Regierungsprogramm steht? „Mit 15 ist man einfach noch zu jung, um schon am Patienten zu arbeiten.“ Sie selbst war 16 und hatte keine Ahnung, was auf sie zukommen würde, so Stifter. Realistisch wäre, zuerst die Theorie zu unterrichten und dann, wenn die Lehrlinge älter sind, die Praxis hinzuzufügen. „Mit 15 bist du vielleicht überfordert, wechselst den Beruf und kommst nie wieder“, stimmt Hinterberger zu.

Wissen, was auf einen zukommt

„Es haben sich auf jeden Fall die leichter getan, die vorher schon etwas anderes gemacht haben und älter waren“, denkt Stifter an ihre Ausbildung zurück. Darum sei ihr wichtig, dass gut informiert wird. „Man sollte genau wissen, was in der Pflege auf einen zukommt, man trägt immerhin Verantwortung für ein Menschenleben.“

Für Stifter ist klar, dass die Pflege moderner aufgestellt sein muss, um mehr Personal anzusprechen. Denn derzeit sei das Bild, das die Pflegeberufe abgeben, eher abschreckend.

Wie können solche Beruf attraktiver gestaltet werden? „Ein leichterer Zugang zur Schwerarbeiterregelung, die Pflege muss besser entlohnt werden, die Arbeitszeiten müssen verringert werden, keine Dienste alleine und mehr Wertschätzung von der Gesellschaft“, zählt Stifter auf.

„Es gibt Bereiche, da darf es einfach nicht ums Geld gehen“, ist Hinterberger überzeugt, dass der Gesundheitsbereich nicht gewinnorientiert sein sollte. Dort, wo staatliche Förderungen hineinfließen, „muss es den Patienten und dem Personal gut gehen“.

