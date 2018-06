Rund 450 FF-Mitglieder kämpften am Sonntag in 71 Durchgängen um jede Hundertstelsekunde.

Im Vorjahr waren die Feuerwehren Watzelsdorf, Obergrub, Thern und Jetzelsdorf in den vier Abschnitten jeweils am schnellsten. Diese Gruppen traten auch heuer im spannenden Parallelbewerb, dem Fire-Cup, direkt gegeneinander an. Und zum dritten Mal hintereinander waren die Obergruber nicht zu bezwingen. Der Lohn: Den Wanderpokal dürfen sie nun ihr Eigen nennen.

In der Bronze-Klasse durften sich Jetzelsdorf (37,34 Sekunden, 410,26 Punkte), Breitenwaida (48,90/396,80), Grübern (40,38/405,22) und Kleinriedenthal (41,23/403,77) über die Siege im jeweiligen Abschnitt freuen.

Als Aktive waren außerdem viele hochrangige Feuerwehrfunktionäre zu bewundern, wie der ehemalige Abschnittsfeuerwehrchef und Leiter des Katastrophenhilfsdienstes, Alfred Schönhofer, der zehn Tage vor seinem 65. Geburtstag in der schwierigen Position des Wassertruppführers seinen Mann stellte. Als Ehrengäste applaudierten unter anderen die Abgeordneten Eva-Maria Himmelbauer, Richard Hogl und Georg Ecker, Bezirkshauptmann Andreas Strobl, Bürgermeister Karl Weber, Feuerwehrkurat Willibald Steiner sowie Martin Koran als Vertreter der Polizei.

Hintergrund:

Beim Feuerwehrleistungsbewerb geht es vor allem um Geschicklichkeit und Schnelligkeit. Die Handhabung der Geräte für einen klassischen Löschangriff geht dabei in Fleisch und Blut über.

Die Feuerwehrmitglieder treten in Gruppen zu je neun Mitglieder an. In der Wertungsklasse Silber werden die Aufgaben per Los innerhalb der Gruppe verteilt. In die Klasse B dürfen Gruppen ab einer bestimmten Altersgrenze antreten und erhalten - je nach Gesamtalter - Zeitpunkte gutgeschrieben. Die Wertung erfolgt innerhalb der vier Feuerwehrabschnitte.