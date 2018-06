Am Sportplatz ging’s das ganze Wochenende rund. Die örtliche Feuerwehr hielt dort nämlich die Bezirksbewerbe ab. Am Sonntag war die Feuerwehrjugend an der Reihe, ihr Können unter Beweis zu stellen.

Zu den Bezirkswettkämpfen am Samstag kamen insgesamt 450 Kameraden, um sich zu messen. Jeder der vier Feuerwehrabschnitte wurde für sich bewertet, die jeweils besten Wettkampfgruppen traten in einem eigenen Top-Bewerb – dem Fire-Cup – gegeneinander an.

Am Ende des Tages schaffte es die Gruppe aus Obergrub, mit einer Traumzeit von 33,13 Sekunden und fehlerfrei zu glänzen. Durf den dritten Sieg in Folge darf sie den Wanderpokal nun endgültig behalten.

Hintergrund: Beim Feuerwehrleistungsbewerb geht es vor allem um Geschicklichkeit und Schnelligkeit. In der Wertungsklasse Silber werden die Aufgaben per Los innerhalb der Gruppe verteilt. In die Klasse B dürfen Gruppen ab einer bestimmten Altersgrenze antreten und erhalten – je nach Gesamtalter – Zeitpunkte gutgeschrieben.

Bezirkskommandant Alois Zaussinger konnte bei der Siegerehrung viele Funktionäre und (Ehren-)Gäste. Er bedankte sich bei allen Teilnehmern für die Disziplin und Fairness.

Zum Bezirksfeuerwehrjugendleistungsbewerb am Sonntag kamen zusätzlich zu den bezirkseigenen Gruppen auch viele Gäste, etwa aus Asparn-Eichenbrunn oder Zwentendorf-Pyhra. Insgesamt 334 Mädchen und Burschen aus 27 Gruppen stellten sich unter der Regie von Bewerbsleiter Gerhard Lutzer und Bezirkssachbearbeiterin Sandra Grafeneder der Herausforderung, daruner auch 64 Einzelkämpfer. Viele Jugendliche haben ganz großartige Leistungen gezeigt, leider konnten nicht alle das Bewerbsziel erreichen. „Kopf hoch, bis zum großen Landesbewerb sind noch einige Tage Zeit, um die letzten Fehler auszubessern“, versuchte Alois Zaussinger zu motivieren.