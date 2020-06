Es wurde bei der Erstellung von Internetanschlüssen und beim Aufsetzen der schulischen Lernplattformen geholfen, es wurden PCs und Laptops organisiert. Widl ortet dennoch die Gefahr einer Bildungslücke. „Wenn es im Mai und Juni keine Noten mehr gibt, sinkt bei Eltern und Kindern das Interesse“, sagt der Obmann und verweist auf aktuelle Zahlen, wonach jeder dritte Schüler in Österreich Nachhilfe benötigt.

Als Konsequenz bietet die Lerntafel ihre Lernhilfe auch über den Sommer an, um Kindern die Möglichkeit zu geben, im nächsten Schuljahr gut zu starten und zu bestehen. „Es soll niemand von Bildung ausgegrenzt sein“, betont Widl. Mehr noch: Die Lerntafel will ihr Angebot erweitern und auch bei der Vorbereitung auf die Führerscheinprüfung helfen. „Für manche ist es nicht einfach, die Art der Fragestellungen, des Wordings und der grafischen Darstellungsform auf dem Bildschirm so wahrzunehmen, dass sie dies richtig umsetzen können.“ Und schließlich stelle es am Land fast eine Behinderung dar, wenn man keinen Führerschein besitzt.

"Ohne Spenden wird es nicht gehen"

Ein weiterer Punkt könnte die Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche sein, so Widl. Mit gezielten Maßnahmen ließen sich die Chancen bei der Vorsprache in einer Firma erhöhen. „Menschen helfen, im Leben besser voranzukommen: Das ist das Ziel der Hollabrunner Lerntafel.“

Ein weiterer Effekt der Coronakrise sei der völlige Zusammenbruch des Spendenaufkommens für die Lerntafel. „Das ist bedrohlich“, weiß der Obmann. „Auch wenn staatliche Hilfe in Anspruch genommen wird: Ohne Spenden wird es nicht gehen.“

Immerhin: Spätestens im September soll die Hollabrunner Lerntafel über einen Spendenbegünstigungsbescheid verfügen, da sie dann seit drei Jahren besteht.

Spendenkonto der Hollabrunner Lerntafel: AT54 2011 1837 6741 0900