Bin echt entsetzt. So was aber auch. Und ein weibliches Polit-Mitglied musste das mitansehen. Oder hören. Oh mein Gott. Na, das muss ja vor der Wahl echt nicht sein. Oder? Ich bin selber mit vielen Männern konfrontiert in der Arbeit.

Aber so was, nein wirklich, kann mich ja vor lauter Ekel fast nicht halten. Sorry, Leute, aber etwas Spaß in der Arbeit wird doch noch vergönnt sein. Ist ja sonst eh alles immer ernst. Weiß gar nicht, was die Dame so erzürnt hat. Oder ist es nur ein Polit-Eklat? Ich bin auch rot, aber nicht ganz so unentspannt.

Petra Ludl

Leserbrief zur „Unterhosen-Affäre“ in Retz