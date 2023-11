Der Mythos von Eurydike in Unterretzbach

RE.KU.RA-Obmann Karl „Mike“ Strobl freute sich über einen bis zum letzten Platz besetzten Saal im Atelier 73. Auch Bürgermeister Manfred Nigl und Vizebürgermeister Alois Binder mit Gattin ließen es sich nicht entgehen, als Autorin Barbara Neuwirth bei ihrer Einführung auf das Stück „Eurydike überlebt“ Einblick auf ihre Sichtweise gab.

Der Mythos von Orpheus und Eurydike wurde im Laufe der Jahrhunderte vielfach erzählt und verarbeitet – immer war es jedoch Orpheus, der im Mittelpunkt des antiken Stoffes stand. Barbara Neuwirth rückt erstmals Eurydike in den Fokus der Geschichte. Nicht Orpheus entscheidet über das Schicksal von Eurydike, sondern Eurydike selbst bestimmt eigenmächtig über ihre Zukunft.

Barbara Neuwirth ist nun in Form eines Hörspiels die einzigartige Um- und Neudeutung des Stoffes gelungen, die eine andere Perspektive auf den Mythos und die damit verbundenen Erzählungen zulässt. In einem zeitgenössischen Setting an Bord eines Containerschiffes angesiedelt, wird das Schicksal von Eurydike neu verhandelt. Eine spannende Neuentdeckung.

Großartig umgesetzt wurde die Lesetheateraufführung durch Personen aus Unter-, Mitter- und Oberretzbach. Die Tonuntermalung der zwölf Szenen erfolgte durch Franz Schaden.

Während der Lesung war es durch die Aufmerksamkeit der Gäste im Atelier 73 so still, dass sogar ein versehentliches Anstoßen eines Glases irritierte. Umso mehr wurde das Sprecherteam und Barbara Neuwirth am Ende der szenischen Lesung mit kräftigem und langanhaltenden Applaus bedacht. Das RE.KU.RA-Team sorgte wieder für Snacks und Getränke, sodass noch lange in heimeliger Atmosphäre die hervorragende Aufführung gefeiert wurde.

Hintergrund:

Als Aristaios eines Tages versuchte, die Nymphe Eurydike zu vergewaltigen, floh sie vor ihm, trat dabei aber auf eine Schlange und starb an deren Biss. Ihr Ehemann Orpheus wollte das nicht hinnehmen und folgte ihr in den Hades, das Totenreich der griechischen Mythologie. Aufgrund der Wirkung seines Gesanges gaben die Götter seinem Bitten nach und Eurydike durfte ihm auf dem Weg zurück folgen; doch unter einer Bedingung: Er durfte sich auf dem Weg in die Oberwelt nicht nach seiner Gemahlin umdrehen. Als er das dennoch tat, sank Eurydike zurück in die Unterwelt.