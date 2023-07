Mord im Seitweg - Kriminalgeschichten in Hadres

Für Konzept und Organisation der ersten Kriminacht im alten Seitweg der Hadreser Museumskellergasse zeichneten die Buchhandlung Alexowsky und der Kunst- und Kulturverein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ verantwortlich. Die Gäste hatten die Möglichkeit, an zwei Lesestationen spannende Texte des Krimiautors Roman Klementovic aus seinen Büchern „Wenn der Nebel schweigt“ und „Wenn das Licht gefriert“ zu hören.

Sein Roman „Immerstill“ war erst als Landkrimi im Fernsehen zu sehen. Das Drehbuch zu „Wenn das Licht gefriert“ ist in Arbeit. „Er schafft es, die Spannung bis zum Schluss aufrechtzuhalten, und überrascht am Ende den Leser mit einer verblüffenden Auflösung des Falles“, sagt Wolfgang Alexowsky. Mit dem exzellenten Vortragen des Autors wurde die Lesung zu einem Hörgenuss.

Nach Klementovics kriminalistischen Lesekostproben berichtete der Hadreser Karl Deutenhauser über zwei brutale Raubmorde, die in der Markgemeinde vor über 100 Jahren geschehen waren. In dem einen der grauenhaften Mordfälle wurde eine ganze Familie samt einem vierjährigen Kind getötet, und im zweiten Fall wurde eine Frau Schwab ermordet, deren Ur-Urenkel Josef Schwab einer der vier Winzer war, die an diesem Abend ausschenkten.

Am zweiten Tag war die bekannte und vielseitige Autorin Eva Rossmann zum Sonntagsbrunch eingeladen. Rossmann, die im Weinviertel und Sardinien lebt und neben dem Schreiben das Kochen liebt und auch professionell erlernt hat, las aus „Tod einer Hundertjährigen“. In diesem Krimi ermitteln ihre Romanfiguren, die Wiener Journalistin Mira Valensky und ihre bosnischstämmige Putzfrau und Freundin Vesna, in den Sardischen Bergen.

Für den musikalischen Rahmen sorgte an beiden Tagen der aus Düsseldorf angereiste Gitarrist Andre Krengel mit seinem Kakadu Roko, der, wie berichtet, einiges an Aufmerksamkeit auf sich zog.

Bei der Veranstaltung haben vier Top-Winzer der Marktgemeinde, Baumgartner-Domäne, Himmelbauer, Josef Reisinger und Josef und Nicole Schwab, ihre Weine gemeinsam präsentiert. Ebenso haben sich der Dorferneuerungsverein, der Hadreser Eisstockverein und Harry’s Imbiss aktiv beteiligt. „Ohne deren Unterstützung wäre es für uns nicht durchführbar gewesen“, sagt Obfrau Romana Schuler vom Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“, die bei ihrer Begrüßung auch den Förderern wie dem Land NÖ und der Marktgemeinde Hadres dankte. Für Licht und Ton sorgte Techniker Karl Stowasser.