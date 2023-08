Wasser-Bilanz: 10 Millionen Euro im Bezirk Hollabrunn investiert

Noch nie sei die Versorgung mit sauberem Trinkwasser so gut ausgebaut gewesen wie jetzt, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf. „Damit sichern wir das Angebot langfristig ab und können weiterhin erstklassige Qualität für unsere Landsleute garantieren“, freut sich auch Landtagsabgeordneter Richard Hogl.

Rund 40 Prozent des in NÖ geförderten Wassers gehen an Haushalte, öffentliche Gebäude und Gewerbe, 25 Prozent an die Industrie, 15 Prozent in die Lebensmittelproduktion in der Landwirtschaft und fast 20 Prozent werden nach Wien exportiert. Und es soll weiter kräftig investiert werden, denn laut Studien wird der Wasserbedarf in NÖ bis 2050 auf fast 400 Millionen m³ jährlich steigen: 880 Projekte mit einer Investition von rund 425 Millionen Euro sind für die nächsten Jahre in der Pipeline.

„Der Klimawandel stellt uns bei der Wasserversorgung vor große Herausforderungen: Dürreperioden und Starkregenereignisse nehmen zu“, sagt Hogl, dessen Heimatbezirk Hollabrunn ein Lied davon singen kann. Während in einem Teil Niederösterreichs Wasserknappheit herrschen kann, kann es im anderen mehr als genug geben. Hochwasserschutz und Renaturierungsprojekte seien ebenso Gebot der Stunde, um dem Wasser seinen Raum zu geben.