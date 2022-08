Kultur-Festival: Musikalische Highlights in Hollabrunner Hofmühle

Werbung

Vier Tage, vier Veranstaltungen und fertig ist das „Hollabrunner Kultur Festival“ von 25. bis 28. August im Hof der Alten Hofmühle. Zu erleben gibt es einen Mix aus Lokalkolorit und einem augenzwinkernden Blick in die Vergangenheit, Soul im Stil der Sechziger, „STINGfluenced“ und eine „Lichtgestalt“ zum Ausklang am Sonntag. „Die Alte Hofmühle wird wieder zu einem Kultur-Hotspot im Weinviertel“, freut sich Veranstalter Helmut Schneider.

Der Eröffnungsabend am 25. August um 19.30 Uhr gehört ganz Werner Auer und einem „ganz besonderen Programm“. Wobei, das stimmt so nicht ganz, weil er nicht allein auf der Bühne der Hofmühle stehen wird. Er kommt einem jahrzehntelangen Wunsch vieler Fans nach und lässt für einen einzigen Abend seine legendäre Band aus den 1980ern – „Auers Erben“ – aufleben. Es darf davon ausgegangen werden, dass diese Familienzusammenführung eine fürs Publikum erfreuliche Erfahrung wird.

Im New York der 1960er. Stil- und Richtungswechsel sind am Freitag, 26.8., mit „Boogaloo“ angesagt. Der Name ist eine Ableitung von „Boogie-Woogie“ und bezeichnet einen Musikstil aus New York, der insbesondere zwischen 1966 und 1969 in den USA recht populär war. „The Max. Boogaloos“, Christian Rotinger und Markus Ecklmayr, knüpfen mit ihrem Souljazz-Projekt an diese Tradition an. Gemeinsam mit einer hochkarätigen Rhythmusgruppe, bestehend aus Markus Marageter, Andreas Haidecker und Manfred Huber, hauchen sie dem Sixties-Sound neues Leben ein.

Sting ohne Text. Uli Datlers Leidenschaft für den Musiker Sting ist spätestens seit seiner CD „STINGfluenced“ kein Geheimnis mehr. In jahrelanger Arbeit entstanden Arrangements von Liedern aus der Spätphase von „The Police“ der Jahre 1985 bis ´87. Datler hat sich da keine einfache Aufgabe auferlegt, zumal er auf Stimme – und damit auf Text – gänzlich verzichtet. Wie er den ohnehin jazzigen Originalen seinen persönlichen Stempel aufdrückt, ist am 27. August zu hören.

Die Popfigur der Stunde. „Heite grob ma Tote aus“ steht vielleicht auch am Spielplan des letzten Abends des „Hollabrunner Kultur Festival“, wenn sich am 28.8. „Voodoo Jürgens & die Ansa Panier“ die Ehre geben. Immerhin war das Jürgens‘ erster Hit und der Start einer spannenden Solokarriere.

Mittlerweile wird der gebürtige Tullner vom „Falter“ als „Popfigur der Stunde“, vom „profil“ als „Meilenstein“ und vom Bayerischen Rundfunk gar als „Lichtgestalt“ gefeiert. Dass man mit so einer Nachrede als designierter Nachfolger von wahlweise Wolfgang Ambros, Georg Danzer oder Ostbahn-Kurti gehandelt wird, versteht sich von selbst.

