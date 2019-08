In seiner Geschichte hat es schon die Seite und die Farbe gewechselt: Alles begann als rosa „Punschkrapferl“, noch auf der anderen Seite des Strudelteichs am Messegelände. Vergangenen Samstag wurde das blaue „Hütterl am Teich“ mit dem allerletzten Restlfestl geschlossen. Für immer. Es war eine ausgelassene Party mit unzähligen Gästen, die sich vom Hütterl-Team verabschieden wollten.

„Nein, ich hab‘ noch nicht realisiert, dass es nach Morgen dann wirklich vorbei ist“, sagt Anna Seifried im NÖN-Gespräch am Freitagabend. Als sie 13 Jahre alt war, trat das Hütterl in ihr Leben: 1997 übernahm ihr Vater Walter Neubauer das Lokal. „Wir sind gemeinsam gewachsen“, blickt sich Seifried im Schanigarten um.

Was sie am meisten vermissen wird? „Alles. Das Flair, einfach das Hütterl-Leben.“ Der „Jetlag“, wenn das Hütterl in den Morgenstunden zusperrte und die Kinder in der Früh in die Schule mussten, sei nicht immer so einfach zu bewältigen gewesen. „Aber das war egal. Das hat dazugehört“, erzählt die „Hütterl-Wirtin“. Ob es einmal einen Moment gegeben hat, in dem sie aufhören wollte? „Nein. Ich hab‘ immer mit Freude gearbeitet.“

„Wir haben immer 100 Prozent gegeben. Es hat keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht gern rein gekommen bin.“„Hütterl-Wirt“ Hannes Seifried

„Es hat keinen einzigen Tag gegeben, an dem ich nicht gern rein gekommen bin“, betätigt ihr Mann Hannes Seifried. Egal ob fünf oder 500 Gäste: „Wir haben immer 100 Prozent gegeben.“ Selbst wenn es geschüttet hat: Das Hütterl am Teich war bis Mitternacht geöffnet. Wer sich hinaustraute, konnte mit dem Hütterl-Team einen gemütlichen Abend verbringen. Dem stimmt seine Frau zu: „Wir haben uns über jeden Gast gefreut.“ Und viele der Gäste sind über die Jahre zu Freunden geworden.

Dass dies keine dahingesagten Sätze sind, zeigte sich vor allem am letzten Wochenende des Freizeittreffs: Die blauen Tore haben sich noch nicht einmal geöffnet, doch die Gäste sind bereits da, um die Seifrieds noch in einer ruhigeren Minute zu erwischen, um sich verabschieden zu können. Dabei fließen nicht nur die Spritzer, sondern oft auch Tränen.

„Das nächste Mal sehen wir uns dann beim Heurigen. Hier geht‘s ja leider nicht mehr“, verabschiedet sich ein Gast. Denn die Seifrieds haben schon ein neues Projekt ins Leben gerufen: In Seifrieds Heimatort Oberstinkenbrunn gibt‘s seit diesem Jahr die Weinstube. Gastronomisch ein ganz anderer Betrieb, manches ändert sich aber nicht: „Gute Qualität hat auch dort oberste Priorität“, sagt Hannes Seifried. „Wir machen alles selbst“, erzählt Anna, dass sie ihre Liebe zum Brot- und Gebäckbacken entdeckt hat.

Und auch unter den Gästen sind bekannte Gesichter zu entdecken. „Viele Hütterl-Gäste kommen zu uns nach Oberstinkenbrunn. Sogar die Jüngeren, die eigentlich nicht das klassische Heurigenpublikum sind.“

Bei allem Wehmut, der beim letzten Restlfestl zu spüren war: Das Abschiedsfest war legendär. Es zeigte, dass das Hütterl ein Treffpunkt aller Generationen war: Die Jung-Geblieben und ganz jungen waren ebenso Teil des Hütterl-Lebens, wie der Sperrstunde. Die Partypeople feierten, bis die Sonne aufging.