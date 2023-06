16 neue „Tierflüsterer“ an Fachschule in Hollabrunn ausgebildet

Zum ersten Mal wurde im heurigen Schuljahr an der LFS Hollabrunn die sogenannte A3-Ausbildung angeboten. Dabei geht es um den Einsatz von Heim- und Nutztieren in vielfältigen tiergestützten Settings, die am LFS-Gelände unter optimalen Bedingungen auch praktisch erprobt werden konnten.

Nach der Abschlussprüfung und der Präsentation ihrer spannenden Projektideen durften die 16 Teilnehmerinnen nun kürzlich ihre Abschlusszertifikate übernehmen und dürfen sich ab sofort als Fachkräfte für tiergestützte Arbeit bezeichnen. Auch eine Green-Care-Zertifizierung des Betriebs durch Green Care Österreich ist durch den Abschluss der A3-Ausbilung möglich.

Landesgüterdirektor Erhard Kührer betonte bei der Zertifikatsverleihung die Vielfalt des Lehrgangs und unterstrich besonders die Motivation der Teilnehmenden und Lehrenden, ohne die eine solch innovative Ausbildung nicht möglich wäre. Annemarie Maurer, Obmann-Stellvertreterin des Absolventenverbandes, nahm die Absolventinnen in eben diesen auf und betonte, dass sie sich auf die Umsetzung so manch vorgestellter Projekte freut.

Zum Abschluss blickten Abteilungsvorständin Verena Kucera-Hirzinger, Lehrgangsleiterin Karin Zenger sowie die Lehrenden Silvia Brandstätter und Brigitte Rametsteiner auf das erfolgreiche Jahr zurück und gaben einen Ausblick auf das kommende Schuljahr, wo ein neuer Durchgang des „Animal Assisted Activities“-Lehrgangs startet. Einige Restplätze sind noch verfügbar, eine Anmeldung ist jederzeit über die Homepage der LFS Hollabrunn (www.lfs-hollabrunn.ac.at/erwachsenenbildung) möglich.