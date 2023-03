Delikate Käfer: Fachschule macht Insekten salonfähig

Der Mehlkäfer ist das erste Speiseinsekt, das in der Europäischen Union eine Zulassung als Lebensmittel erhalten hat. Dieses Thema griffen die LFS-Schüler mit "Insectograin" auf. Sie erstellten einen Businessplan und reichten diesen bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich ein.

Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, die es mit Proteinen zu versorgen gilt, wollen die Jugendlichen mit ihrer Idee diese umweltfreundliche Proteinquelle am Markt allen Interessierten in Form eines einzigartigen Geschmackserlebnisses mit fertigen Backmischungen zugänglich machen. Zudem soll Aufklärungsarbeit zur Etablierung von Insekten als Lebensmittel auch in westeuropäischen Ländern geleistet werden.

So starteten die Schüler ihre eigene Züchtung und sammeln unter anderem Erfahrungen zum Einfluss der Fütterung der Insekten auf die Höhe des Proteingehaltes.

Hintergrund: Junior Companies sind reale Unternehmen, die von Schülern im Rahmen des Schulbetriebs gegründet werden. Ein Schuljahr lang muss in den Junior Companies jeder einzelne Schritt, jede Entscheidung von den Schülern selbst getroffen werden – von der Idee über die Erstellung des Businessplans bis zur realen Produktion und Vermarktung des Produkts. Die Jugendlichen sollen sich dadurch auf besonders nachhaltige Art unternehmerisches Denken und Wirtschaftswissen aneignen. Gedacht ist das Konzept für Schüler zwischen 15 und 19 Jahren. Koordiniert wird das Projekt von Junior Achievement Austria. Die Wirtschaftskammer Wien ist Projektpartner und unterstützt die Junior-Unternehmer alljährlich mit einem Startbonus.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.