LFS Hollabrunn erhält „Entrepreneurial School Award“

Werbung

„Den Grundstein für die bislang einmalige Auszeichnung einer österreichischen Fachschule hat die konsequente Aufbauarbeit im Bereich der Juniorfirmen an der Fachschule Hollabrunn gelegt. Für den Erfolg am europäischen Parkett mit der Aufnahme in den im Olymp der 35 besten Unternehmerschulen Europas war das gesamte Lehrpersonal samt den Schülerinnen und Schülern maßgeblich beteiligt, wozu ich herzlich gratuliere“, betont Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Abteilungsvorstand Wolfang Funder, Abteilungsvorständin Verena Kucera, Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, Fachlehrerin Martina Mayerhofer, Direktor Rudolf Reisenberger und Abteilungsvorstand Stefan Amon Foto: Jürgen Mück

„Die Vermittlung unternehmerischer Fähigkeiten, um junge Menschen besser auf die Jobs von morgen vorzubereiten, wird an der Fachschule Hollabrunn großgeschrieben. Dies eröffnet für die Absolventinnen und Absolventen überaus gute Zukunftsperspektiven, um am Arbeitsmarkt reüssieren zu können“, so Teschl-Hofmeister. „Ich wünsche der Fachschule Hollabrunn viel Erfolg beim abschließenden EU-Bewerb aller 35 Entrepreneurial Schools in Tallinn, Estland, im Juli 2022.“

„An der Fachschule Hollabrunn legen wir sehr viel Wert darauf, den Unternehmergeist der Schülerinnen und Schüler zu wecken. Die Kreativität sowie die Ideenfindung, um den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken, steht bei uns an oberster Stelle“, betont Fachlehrerin Martina Mayerhofer. „Die ‚Entrepreneurial School Award 2022‘ bestärkt uns den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, um die Jugendlichen optimal auf ihre Karriere vorzubereiten und die unternehmerische Kultur unseres Landes positiv zu beeinflussen“, so Mayerhofer.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.