Förderpreis „Junge Forscher“ für Arbeit über Brückenechse

Wiley ist Absolvent der Fachrichtung Kleintierhaltung an der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn und des dort in Kooperation mit dem Erzbischöflichen Gymnasium Hollabrunn stattfindenden Berufsreifevorbereitungslehrgangs. In seiner vorwissenschaftlichen Projektarbeit beschäftigte er sich mit der Brückenechse (Sphenodon punctatus, "ein lebendes Fossil“).

Für diese Arbeit erhielt er nun den vom Österreichischen Verband für Vivaristik und Ökologie (ÖVVÖ) und der Firma JBL gestifteten und mit 500 Euro dotierten Förderpreis. Die Urkunde nahm Robert Wiley beim Science Day im Haus des Meeres entgegen, wo er sein Projekt vor interessiertem Publikum vorstellte.

Unter anderem berichtete der Absolvent der LFS Hollabrunn von seinem Aufenthalt im Aquarium Berlin, wo er für die Erstellung von Ethogrammen die Brückenechse beobachtet hatte.

