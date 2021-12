Führungen einmal anders: Kurzfilme über die Landwirtschaftsschule

Kurzerhand entschied sich das LFS-Team rund um Direktor Rudolf Reisenberger und unter der Federführung der beiden Lehrkräfte Bianca Maron und Karin Zenger, die Videokameras in die Hand zu nehmen und damit digitale Schulführungen zu gestalten. Gesagt, getan. So entstanden vier Kurzfilme über die Schule im Allgemeinen sowie die drei Fachrichtungen: Landwirtschaft mit Weinbau, Betriebs- und Haushaltsmanagement sowie Kleintierhaltung.

Die Kurzfilme sind nun auf der Homepage der Schule und in den sozialen Netzwerken abrufbar und erlauben interessierten und zukünftigen Schülern einen direkten Einblick in das Schulleben an der LFS Hollabrunn.