Im Weingarten wird jetzt Französisch gesprochen

Über das EU-Programm „Erasmus+“ absolvieren die beiden Franzosen ein Praktikum in Weinbau und Kellerwirtschaft in Hollabrunn und sollen sich gleichzeitig von der qualitätsvollen Arbeit überzeugen, die in den Weingärten und Produktionsräumen geleistet wird. Zahlreiche Preise, Salon- und Sortensieger, die in den letzten Jahren eingefahren werden konnten, zeugen davon.

Im Landesweingut Retz, dem Kompetenzzentrum für Weinbau, informieren sich Winzer in regelmäßigen Abständen bei Tagungen, Vorträgen oder Maschinenvorführungen über aktuelle Entwicklungen und interessante Erkenntnisse. Die Mikrovinifikationsanlage gilt als ein weiteres Aushängeschild des Retzer Landesweinguts, wo Weinbau- und Kellerwirtschaftsversuche im Kleingebinde durchgeführt werden. Davon überzeugen sich auch Benjamin und Bastien, die noch bis Ende Oktober im Weinviertel sein werden.