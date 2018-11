Viele Interessierte besuchten am Wochenende die Landwirtschaftliche Fachschule (LFS) Hollabrunn. Die Besucher konnten sich in ungezwungener Atmosphäre über das umfangreiche Angebot der Bildungseinrichtung informieren. Es wurde besonders auf die Kombination aus theoretischen und praktischen Unterrichtseinheiten hingewiesen. Die LFS Hollabrunn bietet neben den drei Fachrichtungen (Landwirtschaft und Weinbau, Betriebs- und Haushaltsmanagement, Kleintierhaltung mit Futtermittelproduktion) auch einen Berufsreifelehrgang mit Studienberechtigung an.

Neben unzähligen Infopoints zählten heuer sicher die Pflanzenschutzversuche im Ackerbau, die moderne Weinbautechnik, die Schnittübungen in der Forstwirtschaft, der Vivaristik-Raum der Kleintierhaltung und die Lehrküche des Haushaltsmanagements zu den Highlights.



Die Schüler werden durch das vielfältige und praxisorientierte Bildungsangebot auf das Berufsleben vorbereitet. „Die LFS Hollabrunn bietet auch außerhalb der Informationstage Schnuppermöglichkeiten an. Hier haben Schüler die Möglichkeit, am aktiven Unterricht teilzunehmen. Wenn Interesse besteht, bitte einfach Kontakt mit der Verwaltung aufnehmen“, informierte Direktor Rudolf Reisenberger eine Besuchergruppe.