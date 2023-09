Mit „Terraschein“ zum Sieg bei Challenge für Jungunternehmer

Die Youth Entrepreneurship Week des 4. Jahrgangs Kleintierhaltung der LFS Hollabrunn startete gleich in der ersten Schulwoche an der Pädagogischen Hochschule, wo Konzepte entwickelt wurden, die dann in der LFS vor einem großen Publikum präsentiert wurden. Als Kooperation des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft, des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, der Wirtschaftskammer Österreich sowie von Austrian Start-ups und IFTE (Initiative For Teaching Entrepreneurship) dient die Jungunternehmerwoche als Werkstatt für Jugendliche zur Entwicklung ihrer Ideen und Projekte.

Das ließen sich die Schüler des Abschlussjahrgangs nicht zweimal sagen und arbeiteten an fünf Projekten, unterstützt von den Trainern Julia Schlögl und Alexander Spitzer sowie von Mentor Reinhard Bayer, der im Bereich Backend-Entwicklung, App-Entwicklung und Suchmaschinenoptimierung tätig ist. Er stand mit wertvollen Tipps zur Seite.

Vor einer hochkarätigen Jury, bestehend aus Werner Bernreiter (Head of Innovation), Prokurist Guenther Hasenberger und Prokuristin Angelika Kaltenegger, wurden am Ende der Woche die fünf Projekte vorgestellt und die besten Ideen prämiert. Hier setzte sich das Projekt „Terraschein“ durch. Dabei wird ein Siegel für Qualitäts-Terraristik vergeben. Die Vision des innovativen Teams ist es, Reptilien, Amphibien und Wirbellose vor falscher Tierhaltung und Züchtung zu schützen.

Eine engagierte Idee, bei der es den Jugendlichen gelungen ist, Lösungsansätze für ein bestehendes Problem zu finden. So werden die Schüler der LFS Hollabrunn vielleicht zu Changemakern in unserer Gesellschaft.