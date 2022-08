Sommer, Sonne, lange Schulpause: Praxis in der Berufswelt

Werbung

Beim abschließenden Gruppenfoto mit der Drohne wünschte man sich einen erfolgreichen Start und Verlauf der praktischen Ausbildung. Dass diese eines der Herzstücke im Konzept der LFS Hollabrunn darstellt, ist alleine aufgrund des hohen Anteils an Praxisunterricht ersichtlich, wie Direktor Rudolf Reisenberger berichtet.

Nach dem zweiten Schuljahr haben die Schüler ein Pflichtpraktikum zu absolvieren. Dieses dauert in den Fachrichtungen "Landwirtschaft mit Weinbau" und "Betriebs- und Haushaltsmanagement" vier Monate, in der Fachrichtung "Kleintierhaltung" sogar ein Jahr. Dafür wählen die Jugendlichen einen Betrieb aus, wo sie ihre Praxiszeit verbringen wollen.

Dort arbeiten sie mit, übernehmen auch eigenverantwortlich die eine oder andere Tätigkeit und erhalten so die Möglichkeit, in die Berufswelt hineinzuschnuppern. Hautnah erleben sie, wie das in der Schule Gelernte tatsächlich umgesetzt wird.

Mit vielen Eindrücken reicher werden die Schüler danach an die LFS Hollabrunn zurückkehren, wo unter anderem die Erfahrungen der Praxiszeit im Abschlussjahrgang reflektiert werden.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.