Superhuhn! Hendln der Fachschule als Filmstars

Der Verein will eine Lanze für Hühner brechen. Im Film „Hühner-Lifestyle mit Max“ trifft Max die Hühnerforscherin Janja, die unter anderem erzählt, warum sie ihren Beruf gewählt hat und was sie an Hühnern fasziniert. Zwei Lehrkräfte der Landwirtschaftlichen Fachschule (LFS) Hollabrunn, Karin Zenger und Silvia Brandstätter, zeigen ihm, wie ihre Schulhühner in der Lage sind, Farben und Formen erkennen. Mit diesem Wissen im Gepäck geht Max schlussendlich auf Hühnersafari.

Die LFS Hollabrunn als Green-Care-Betrieb

Die LFS Hollabrunn ist Green-Care-zertifizierter Betrieb für Tiergestützte Intervention (TGI)am Hof, Tiererlebnis am Hof und Bildung am Hof. Tiergestützte Interventionen sind Maßnahmen im pädagogischen, therapeutischen und sozialen Bereich, die Menschen bei Problemen helfen können. Diese Maßnahmen werden durch ausgebildete Fachkräfte für Tiergestützte Intervention mithilfe von speziell trainierten Tieren durchgeführt. Tiergerechte Haltungs- und Arbeitsweise sind hierbei von besonderer Bedeutung.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.