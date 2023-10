Verband der Absolventen bringt sich auch mit 100 intensiv ein

In Hollabrunn wurde mit einem Festakt am 18. Oktober das 100-jährige Bestehen des Absolventenverbandes der LFS Hollabrunn und der LFS Tulln begangen. Dabei gab es einen Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten und vielfältigen Projekte im landwirtschaftlichen Bereich. Die Festrede hielt Reinhard Polsterer, Geschäftsführer des Ländlichen Fortbildungsinstituts. Zudem wurde im Gedenken an die verstorbenen Absolventen von Pfarrer Eduard Schipfer ein Kreuz gesegnet, das im Atrium der Fachschule angebracht wird.

„Seit einem Jahrhundert steht der Verband für den regen Austausch von fachlichen Informationen und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen der Schule und ihren Absolventen“, betonte Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister. „Information und Kommunikation sind unsere obersten Ziele“, betont AV-Obmann Andreas Bauer. „Damit können wir sicherstellen, dass unsere Absolventen laufend auf dem neuesten Stand sind und von den Erfahrungen ihrer ehemaligen Mitschüler profitieren können.“

Eigene Jobbörse und die Sonnleiten-News

„Der Absolventenverband organisiert regelmäßige Vorträge und Seminare zu aktuellen Themen der Landwirtschaft und bietet seinen Mitgliedern die Möglichkeit, sich weiterzubilden und ihr Wissen zu erweitern“, erläuterte AV-Geschäftsführerin Barbara Grötz. Darüber hinaus unterstützt der Verband die Schule bei der Vermittlung von Praktikumsplätzen und beruflichen Kontakten für die Absolventen. Dazu wird eine Jobbörse betrieben.

Mit den regelmäßig erscheinenden Verbandsnachrichten „Sonnleiten-news“ sind die Absolventen über das aktuelle Geschehen an der Schule immer bestens informiert. Zudem werden regelmäßig fachliche Artikel publiziert. Die aktuellen Versuchsergebnisse der Landwirtschaftlichen Fachschule Hollabrunn in den Fachbereichen Pflanzenbau, Weinbau und Kellerwirtschaft werden auf der Schulwebsite zur Verfügung gestellt.

Bei der Erweiterung des Bildungsangebotes der Fachschule war der Absolventenverband aktiv eingebunden und konnte seine Expertise für die Etablierung neuer Bildungsangebote einbringen. An der Fachschule Hollabrunn werden die Ausbildungssparten „Landwirtschaft mit Weinbau“, „Betriebs- und Haushaltsmanagement“, „Kleintierhaltung“ und der Lehrgang „Fleischverarbeitung“ geführt. Zudem werden der Vorbereitungslehrgang zur Berufsreifeprüfung sowie eine breite Palette an Kursen in der Erwachsenenbildung angeboten.