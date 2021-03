Der Abschlussjahrgang der Fachschule Hollabrunn, Fachrichtung Landwirtschaft und Weinbau, bringt in der diesjährigen „Juniorfirma“ Tradition, feine Aromen und Regionalität unter einen Hut. Bei dem neuen Produkt der Abschlussklasse handelt es sich um die Kreation „Feuerstreuer“, eine Gewürzmischung für die österreichische Grillküche.

Die 18 Jugendlichen wollen den typischen Geschmack guter heimischer Lebensmittel hervorheben. Außerdem werden die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der Gewürzmischung unterstrichen. „Durch die Kombination unserer Ausbildungszweige an der Fachschule und die Vernetzung der Urproduktion von Lebensmitteln bis hin zur Veredelung können wir die besten Genuss-Kombinationen von Fleisch und Wein bieten,“ sind sich LFS-Direktor Rudolf Reisenberger und Fachlehrerin Martina Mayerhofer einig.

Der Abschlussjahrgang hat es dieses Schuljahr freilich nicht leicht gehabt. Der Unterricht war lange Zeit nur im Distance-Learning möglich. Derzeit herrscht Schichtbetrieb. Nichtsdestotrotz haben die Schüler ihr Geschäftsprojekt „Omas Gewürzmühle“ erfolgreich umgesetzt.

Die professionell geführte Juniorfirma hat einen Geschäftsführer und Geschäftsführer-Stellvertreter sowie vier Abteilungen: Marketing, Vertrieb, Verwaltung und Produktion. Basierend auf ihrer Marktanalyse haben die Jungunternehmer den Preis und den Produktnamen bestimmt. Ein weiterer wichtiger Punkt war der Umweltgedanke: Die Gewürzstreuer werden zurückgenommen und sind nach gründlicher Reinigung wiederverwendbar.

Der Onlineshop ist im Aufbau und das zweite Produkt, eine weitere Kräutermischung, ist bereits in Produktion gegangen. Interessierte haben die Möglichkeit, die Gewürze in der Schule käuflich zu erwerben. Alle Informationen gibt es via E-Mail an omasgewuerzmuehle@gmail.com.