Alle brauchen’s, keiner will’s: Deponie sorgt für Aufregung

Das Großprojekt einer Baurestmassendeponie erregt derzeit die Gemüter in der zur Stadtgemeinde Maissau gehörenden Ortsgemeinde Limberg. Nach der öffentlichen Bekanntmachung vom 7. Jänner 2022 konnten bis 25. Februar Anträge eingebracht werden. Diese werden nun von der Abteilung Anlagenrecht der NÖ Landesregierung bearbeitet.

Die Ökopark Nord ÖHS GmbH hat bereits mit Schreiben vom 31. Jänner 2020 um Erteilung der abfallrechtlichen Genehmigung für Errichtung und Betrieb einer Baurestmassendeponie angesucht. „Die Vorverhandlungen für dieses Projekt laufen seit fünf Jahren“, erklärt Florian Hengl, einer der Geschäftsführer der Ökopark Nord ÖHS GmbH. „Eigentlich kann aber niemand wirklich gegen das Projekt sein, weil derartige Deponien von allen Bürgern benötigt werden.“

Hengl weiß aber, dass bei einem solchen Vorhaben das Florianiprinzip stets im Vordergrund steht: Jeder braucht es, aber keiner will es vor der Haustür haben.

Drei kompetente Entsorger ziehen an einem Strang

Eigentümer der Ökopark Nord ÖHS GmbH sind die Firma Hengl Mineral GmbH, die Ökotechna Entsorgungs- und Umwelttechnik GmbH und die Stark GmbH. Vorgesehen ist ein Verfüllvolumen von etwa 830.000 m³, eingeteilt in 16 Verfüllabschnitte innerhalb des Steinbruchareals der Firma Hengl. Derzeit ist geplant, pro Jahr durchschnittlich 100.000 Tonnen Baurestmasse abzulagern, was einer Menge von circa 62.000 m³ entspricht.

Kritik am Standort hoch oben über dem Ort

Weil diese Baurestmassendeponie auf einem der höchsten Punkte Limbergs entstehen soll, befürchten Ortsbewohner neben der zusätzlichen Staubbelastung – die ist derzeit ohnedies bereits durch die zahlreichen Schotter-Lkw gegeben – auch eine Beeinträchtigung des Ortsbildes. „Die Staubentwicklung aufgrund des Steinbruches ist schon jetzt phasenweise extrem und lässt sich sicher nur schwer unterbinden“, sagt Franz Steinschaden.

„Meistens geht der Wind vom Steinbruch in Richtung Limberg. Und es stellt sich die Frage, warum die Deponie außerhalb des Steinbruchs entstehen muss. Warum wird das Material nicht gleich zum Rückbau genutzt? Zumindest wäre die Deponie im Steinbruch nicht extrem dem Wind ausgesetzt“, meint der Anrainer.

Der Grund für die Positionierung der Deponie sei die Vorgabe der Behörde. Für die Errichtung hier sprachen auch logistische Gründe. Jährlich werden per Bahn 800.000 Tonnen Schottermaterial abtransportiert, Baurestmassen können angeliefert werden.

Die heimische Kreislaufwirtschaft hat mit dem Limberger Steinbruchunternehmen schon lange einen wichtigen Partner, denn Recycling erfolgt am Gelände bereits jetzt. So entsteht etwa Ziegelsplitt, der für Flachdächer optimal eingesetzt werden kann, weil er das Regenwasser halten, Lebensraum am Dach schaffen und der Hitzeentwicklung in den Wohnräumen entgegenwirken kann.

Ersatzaufforstungen werden vorgeschrieben

Im Zuge der Anlage der fünf bis sechs Hektar großen Deponie müssen knapp 2,5 Hektar Waldflächen gerodet werden. Dafür ist vorgesehen, etwa 4,29 Hektar Wald auf Ersatzflächen aufzuforsten. Mit heimischen, standortgerechten Gehölzen.

Im eingereichten Gesamtprojekt findet sich außerdem ein Beweidungsprojekt, das integriert werden soll. Glatthaferwiesen und Halbtrockenbrache mit Gebüschgruppen müssen hergestellt werden. Die Kritiker des Vorhabens sehen der Tierhaltung mit gemischten Gefühlen entgegen. „Es ist mir klar, dass gerade die Jägerschaft von einer Beweidung nicht begeistert ist“, zeigt Hengl Verständnis für die Waidmänner.

Darüber hinaus ist die Anlage eines 420 m² großen Teiches im nordöstlichen Teil der Beweidungsfläche vorgesehen. Hier fragt sich Franz Steinschaden, woher das Wasser dafür kommen soll. „Regenwasser ist in unserer Gegend eher unrealistisch. Grundwasser wird man dort auch eher schwer finden, denn selbst die Firma Hengl hat schon längere Zeit Probleme, genügende Wassermengen für die vorhandenen Schotterwaschanlagen zu finden“, wirft der Limberger ein.

Was die Anlieferung der Baurestmassen betrifft, so wird neben der Bahn auch der Lkw-Verkehr eine gewichtige Rolle spielen. Ein Großteil des Materials wird aus den Ballungsräumen kommen. Das bringt zweifellos eine Belastung für die Anrainer mit sich. „Ich bin kein Fan von solchen Projekten, aber sie sind notwendig. Wir alle brauchen leider diese unpopulären Maßnahmen“, fasst es Geschäftsführer Hengl letztlich zusammen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden