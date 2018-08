Freunde und Bekannte von Walter Naderer, dem ehemaligen Landtagsabgeordneten aus Limberg, hatten Freitagmorgen eine WhatsApp-Nachricht auf ihren Smartphones. „Ich geh auf Urlaub!“ lautete die Nachricht, die Naderer mit einem YouTube-Link versandte. In dem Video spricht er über die „A-to-A-Tour“, auf der er sich gerade befindet.

„A to A“ – damit ist Ardagger im Bezirk Amstetten bis Adria gemeint. Von Ardagger hat die Donau die geringste Distanz zum Mittelmeer, nämlich 290 Kilometer Luftlinie. Zu Fuß sind es 460 Kilometer, die der Limberger in zwölf Tagen zurücklegen will.

„G'scheite Schuach" ist alles, was Walter Naderer braucht

„20 Kilometer hab ich schon“, lacht Naderer, als ihn die NÖN kontaktierte. „Im Bezirk Hollabrunn is‘ es mir einfach zu heiß“, scherzte er. Sein Fußmarsch soll ein Hinweis auf den Foodprint, also den Fußabdruck, sein, den Menschen hinterlassen, wenn sie ins Flugzeug steigen, um Badeurlaub am Meer zu machen. „Sie begreifen die Distanzen und welche Energie damit verbunden ist gar nicht.“ Der 56-Jährige ist ohne technische Hilfsmittel unterwegs. „Nur g’scheite Schuach, die brauchst schon!“

16.000 Höhenmeter sind es, die der Weinviertler in den nächsten Tagen überwinden muss. „Die Richtungsabweichungen der Route sind minimal, nur die Rampen – bergauf und bergab – sind ein Wahnsinn.“

„Das Jakobsweg-Zuckerl ist mitsamt der Muschel ausgelutscht. Wir finden neue Wege“, will Naderer die Route anderen Touristen schmackhaft machen. Darum dokumentiert er seine Wanderung und die Begegnungen auf Video. Der Limberger wandert übrigens entlang des Benediktiner Steigs, einer Route, auf der im Mittelalter Reliquien transportiert wurden.