Geplante Deponie: „Wir müssen uns um Abfälle der Gesellschaft kümmern“

Die Betreiber der Baurestmassendeponie, die Ökopark Nord Gmbh, versprachen, einen Feststellungsantrag beim Land NÖ zu stellen, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist. Die Zeit bis zu dieser Entscheidung wird nun für Infoveranstaltungen genutzt. „Wir werden umgehende einen Feststellungsantrag beim Land Niederösterreich einreichen, ob eine UVP-Pflicht besteht, um Rechtssicherheit zu erlangen“, erklärte Gottfried Stark, einer der drei Geschäftsführer dern Ökopark Nord GmbH.

Mit diesem Satz hätte der Verhandlungsleiter die anlagenrechtliche Verhandlung für die geplante Baurestmassendeponie im Hengl-Steinbruch in Limberg bereits für beendet erklären können. Wenn das Land NÖ eine UVP-Pflicht feststellt, dann heißt es für das Projekt: Zurück an den Start – und die Abteilung Anlagenrecht ist nicht mehr zuständig.

Doch dem Verhandlungsleiter war von Anfang an klar: Bei der Verhandlung im ehemaligen Gasthaus Weixelbraun in Maissau hatten die Bürger „ein gewaltiges Informations- und Sprechbedürfnis“. Dies sei bei einer Verhandlung für eine abfallwirtschaftrechtliche Genehmigung zwar nicht vorgesehen, doch er wollte keinesfalls die Bürger und ihre Ängste ignorieren.

Straninger waren aufgebracht: „Haben erst vor wenigen Tagen davon erfahren!“

Derer waren es viele, vor allem aus dem Limberger Nachbarort Straning (Bezirk Horn) waren viele Menschen gekommen, denen eines im Magen lag: „Wir haben erst vor wenigen Tagen davon erfahren, dass hier eine Baurestmassendeponie errichtet werden soll.“ Selbst der Bürgermeister habe erst am Montag vor der Verhandlung von seinem Maissauer Amtskollegen Franz Kloiber erfahren, wie er der NÖN erzählte.

Nach der ersten mündlichen Verhandlung im Februar 2022, über die die NÖN berichtete, waren vier Stellungnahmen eingelangt. Nun waren es über 50, die der Verhandlungsleiter grob umriss. Viele Bürger äußerten ihre Bedenken, dass für ein solches Projekt – immerhin sollen hier unter anderen asbesthaltige Baustoffe entsorgt werden – eine Umweltverträglichkeitsprüfung erforderlich wäre.

Bedarf nach Baurestmassendeponien steigt

Weitere Bedenken waren: gesundheitsgefährdende Schadstoffe in der Luft; steigende Staub- und Lärmbelastung durch den Verkehr zur Deponie; die Gefährdung seltener Tiere und Pflanzen; Gefahren für das Grundwasser; Änderung des Mikroklimas und Gefährdung der Gesundheit.

Der Verhandlungsleiter machte deutlich, dass in den nächsten Jahren neues Deponievolumen erforderlich sein werde. Gerade Baurestmassendeponien gibt es im Umkreis wenige, die nächste ist etwa 20 Kilometer von Limberg entfernt. Gemeint ist jene in Großweikersdorf (Bezirk Tulln). Diese werde bald voll, wie Stark im NÖN-Gespräch meinte. Nördlich von Limberg gebe es gar keine Baurestmassendeponie.

Doch der Bedarf danach steigt. Dort werden Baureststoffe, also jene Materialien, die zurzeit noch nicht recycelt werden können, gelagert. Das sind zum Beispiel Fliesen, Gipskarton, Mineralwolle oder Eternit, also Asbestzement.

Baurestmassendeponie leistet Beitrag zu Kreislaufwirtschaft

Stark stellte das Projekt vor - eine nicht ganz so einfache Aufgabe, weil er ständig von den Bürgern unterbrochen wurde, die ihre Ängste kundtaten. Die Deponie ist mit knapp 830.000 Kubikmetern projektiert. „Wir entsorgen und wollen den Menschen damit etwas Gutes tun“, betonte er. Seine Zuhörer wollten das nicht so recht glauben.

Mit der Baurestmassendeponie solle jedenfalls ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft geleistet werden. „Rohstoffe sollen hier im Land bleiben“, so Stark, der auf 25 Jahre als Entsorger zurückblickt. Er könne die Bedenken der Menschen verstehen, aber: „Die Konsumenten sind es, die Abfall verursachen. Er verschwindet nicht mit dem gelben Sack.“ Gerade Stoffe wie Asbestzement seien unter speziellen Sicherheitsauflagen zu behandeln.

Wir sind nicht die Abfallproduzenten, das sind Abfälle aus der Gesellschaft und um die müssen wir uns jetzt kümmern Florian Hengl, Geschäftsführer der Ökopark Nord Gmbh

Ins selbe Horn stößt Florian Hengl von der Hengl Gruppe in Limberg. Er ist ebenfalls Geschäftsführer des Ökoparks Nord und betreibt auf dem Steinbruch-Gelände bereits eine Recyclinganlage für Baustoffe. Diese gibt es seit 20 Jahren. „Wir nehmen nicht alles und schicken auch Lkws zurück“, stellt er klar, dass sein Betrieb derzeit keine Stoffe übernimmt, die nicht recycelt werden können. Während des Recyclingprozesses werden aber auch Materialen herausgefiltert, die nicht recycelt und entsorgt werden müssen. Außerdem komme es immer wieder zu illegalen Ablagerungen. „Diese Stoffe entsorgen wir extra“, sagt Hengl.

Genau diese Lkw-Fahrten können eingespart werden, wenn sich auf dem Areal eine Baurestmassendeponie befindet. Die Recyclingquote steige jedes Jahr. Hengl betont: „Wir sind nicht die Abfallproduzenten, das sind Abfälle aus der Gesellschaft und um die müssen wir uns jetzt kümmern.“ Früher sei eben mit Materialien gebaut worden, die sich als gesundheitsschädlich herausstellten. Jetzt werden diese Häuser abgerissen oder saniert und die gefährlichen Baustoffe müssen sachgerecht entsorgt werden.

Asbesthaltiges Material wird luftdicht verschlossen in den Steinbruch geliefert

Stark versuchte Ängste zu nehmen, indem er den Ablauf erklärte, wie mit Asbest umgegangen wird. Er machte deutlich, dass die gefährlichste Phase jene sei, wenn das Material abgebaut wird. Darum sind Schutzanzüge und Maske erforderlich. Nach dem Rückbau komme asbesthaltiges Material in luftdicht verschlossene Säcke, diese wiederum kommen in geschlossene Behälter, die in geschlossenen Fahrzeugen zur Deponie gebracht werden. Dort werden die Säcke in einem Kompartiment abgelegt und spätestens am Abend mit Erde abgedeckt. „Die Säcke werden nicht mehr angegriffen oder geöffnet“, versichert Stark.

Geplant ist, dass die Deponie 14 Jahre betrieben wird. Was geschieht danach? Die Fläche soll dem Naturschutz zur Verfügung gestellt und beweidet werden. „Aus naturschutzfachlicher Sicht ist die Fläche dann wertvoller als jetzt“, meint Naturschutzexperte Rainer Raab. Er betreut den Steinbruch schon lange und kennt das Gelände gut. Er ist Experte für gefährdete Tierarten und weiß: „Dort, wo die Deponie sein soll, halten sich die Tiere nicht auf.“ Die Kritik, dass für die Deponie ein Wald gerodet werden muss, teilt Raab nicht. „Das kleine Wäldchen, das Sie meinen, besteht zu 99 Prozent aus Robinien, die wir nicht wollen, einer Esche, die zusammenbricht und einer schönen Eiche.“

Wir brauchen einfach Zeit. Es geht nicht, dass so über uns drübergefahren wird! Besorgte Straningerin

Obwohl sich alle Experten der Bedenken annahmen, die Ängste blieben, vor allem bei den Straningern. „Wir brauchen einfach Zeit. Wir haben erst vor drei Tagen davon erfahren. Es geht nicht, dass so über uns drübergefahren wird“, wünschte sich eine Teilnehmerin unter Tränen, dass die Entscheidung über das Projekt aufgeschoben wird.

Mit zwei Kleinbussen der Firma Hengl und einigen Pkw ging es schließlich zu einem Lokalaugenschein ins zukünftige Deponieareal. „Schad‘ um das Erholungsgebiet“, war eine erste Reaktion. „Es ist schön, dass Sie ein Gebiet zwischen zwei Steinbrüchen als Erholungsgebiet bezeichnen“, nahm Florian Hengl das Lob gerne an. Vor Ort konnte er auch klären, dass der Libellenteich und die „Alte Kuh“, ein Granitstein, der aussieht wie eine liegende Kuh, nicht von der Deponie betroffen sind.

Infoveranstaltungen in den Gemeinden werden geplant

Experten erklärten den Aufbau der Deponie, wie die Kompartimente abgedichtet sind und auch, dass lediglich zwei der 16 Abschnitte für Asbest-Reststoffe vorgesehen sind. Sind diese voll, werde keine solche Baurestmassen mehr angenommen.

Die Verhandlung, die knappe acht Stunden dauerte, konnte jedenfalls nicht abgeschlossen werden, da die Entscheidung des Landes, ob eine UVP notwendig ist oder nicht, abgewartet werden muss. Florian Hengl versprach, dass die Zeit bis zu dieser Entscheidung – hier ist eine sechswöchige Frist ab Antragseingang einzuhalten – für Informationsveranstaltungen in den einzelnen Gemeinden genutzt werden wird.

Warum nicht schon früher informiert wurde? Da waren sich Stark und Hengl unabhängig voneinander einig: „Die NÖN hat 2022 von der ersten Verhandlung groß berichtet. Einige Leute haben sich danach auch bei uns gemeldet. Wir haben gedacht, damit ist es erledigt.“

Die Baurestmassendeponie im Überblick:

Die Ökopark Nord Gmbh hat drei Geschäftsführer: Florian Hengl von der Hengl Gruppe, Gottfried Stark von der Stark GmbH mit Sitz in Irnfritz (Waldviertel) und Herbert Kern von Ökotechna.

hat drei Geschäftsführer: Florian Hengl von der Hengl Gruppe, Gottfried Stark von der Stark GmbH mit Sitz in Irnfritz (Waldviertel) und Herbert Kern von Ökotechna. Die Baurestmassendeponie ist am Areal des Limberger Steinbruchs der Firma Hengl geplant.

Das Deponievolumen beträgt rund 830.000 Kubikmeter.

Sie besteht aus insgesamt 16 Kompartimenten.

Die Abschnitte werden sukzessive geöffnet.

Begonnen wird mit zwei Kompartimenten. In einem davon werden asbesthaltige Baureststoffe gelagert.

Insgesamt sind zwei Abschnitte für eine solche Restmasse vorgesehen.

Schüttbetrieb ist maximal an 200 Tagen im Jahr.

Die Deponie wird von den Behörden überwacht und regelmäßig kontrolliert.

Die derzeit geplante Ablagerungsphase beträgt 14 Jahre.

Danach soll die Fläche wieder der Natur zur Verfügung gestellt werden.

Der Ort macht Sinn

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.