Pläne über Baurestmassen-Deponie regen auf

Die Redaktion wollte in der Vorwoche von ihren Usern auf NÖN.at wissen, wie sie auf eine Baurestmassendeponie in ihrer Umgebung reagieren würden. Das Ergebnis erinnert an die SPÖ-Mitgliederbefragung: 32,8 Prozent wäre es gleichgültig, 36,4 Prozent wären besorgt und 30,8 Prozent derer, die abstimmten, wären stinksauer.

Nach dem Bericht über die geplante Baurestmassendeponie am Gelände des Hengl-Steinbruchs in Limberg erreichten die NÖN mehrere Reaktionen der Leser. Und die waren nicht so ausgeglichen wie die Umfrage. So meint Elisabeth Bernhard, dass die drei Geschäftsführer der Ökopark Nord Gmbh „sehr, sehr viel Geld verdienen“ würden. Vor allem Florian Hengl. Wie sie darauf kommt? Er profitiere als Inhaber des Steinbruches und als Geschäftsführer der Ökopark Nord GmbH gleich doppelt. Dieser Vorwurf bringt den Unternehmer zum Schmunzeln: „Ich bin ungefähr in zwölf Gesellschaften Geschäftsführer und bekomme trotzdem nur ein Gehalt. Es wäre mir eine Freude, wenn ich für jede Position ein eigenes Salär bekommen würde, ich werde das anregen.“

Ein weiterer Kritikpunkt: Würden die drei Geschäftsführer den Menschen wirklich etwas Gutes tun wollen, wie sie bei der Verhandlung für eine abfallwirtschaftrechtliche Genehmigung sagten, dann „muss es in ihrem eigenen Interesse sein, eine Umweltverträglichkeitsprüfung anzustreben“.

Feststellungsantrag, ob UVP nötig ist, ist in Arbeit

Genau das kündigte, wie berichtet, Gottfried Stark gleich zu Beginn der Verhandlung an. „Wir sind gerade dabei“, sagt Florian Hengl über den Feststellungsantrag beim Land Niederösterreich. Diesen stellen die künftigen Betreiber nämlich selbst, um Rechtssicherheit zu erlangen, ob eine UVP notwendig ist oder nicht. „Ein Anwalt arbeitet das Schreiben gerade aus. Man kann ja nicht einfach einen A4-Zettel abgeben“, schildert Hengl. In der nächsten Woche soll der Antrag final eingereicht werden. Bis dahin liegt das Projekt auf Eis; nachdem eingereicht wurde, hat die Behörde sechs Wochen Zeit, zu entscheiden.

Außerdem erreichte die NÖN der Vorwurf, dass es bundesweit ausreichend Deponievolumen gebe und darum in Limberg keine Deponie errichtet werden müsse, in der asbesthaltige Baurestmassen gelagert werden. Hier kann Hengl nur den Kopf schütteln, denn in den Bezirken nördlich von Hollabrunn gibt es keine. Und wie bereits berichtet, ist die Baurestmassendeponie in Großweikersdorf am voll werden.

Die Baurestmassendeponie besteht aus 16 Kompartimenten, die sukzessive geöffnet werden. In zwei Abschnitten ist die Lagerung asbesthaltiger Baureststoffe geplant.