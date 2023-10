Rambazamba und viel Innovation im Steinbruch Hengl

Als die neue Asphaltmischanlage auf dem Gelände des Limberger Steinbruchs Hengl fertiggestellt war, sollte eigentlich gefeiert werden. „Doch dann kam Corona“, berichtet Geschäftsführer Florian Hengl, warum die Feier drei Jahre aufgeschoben werden musste.

Als nun der Tag der Industrie anstand, lud die Hengl-Gruppe zu drei Tagen der offenen Tür in den Steinbruch ein. „Am Donnerstag hatten wir 400 Kinder da“, erzählt Hengl im NÖN-Gespräch. Am Samstag war der Steinbruch für die Bürger geöffnet, „es waren etwa 800 Familien hier, da war ordentlich Rambazamba“. Der Freitag war für geladene Gäste, bestehend aus Freunden und Wegbegleitern, vorgesehen. Im Ort formierte sich auch eine Gruppe aus Demonstranten: „Ich hab' sie eingeladen, zu uns zu kommen. Aber sie wollten nicht“, blieb Hengl bei der Anzahl von 15 bis 20 Menschen gelassen.

Hengl steht seit 100 Jahren für Innovation

„Ich war zwar nicht richtig, aber dort, wo ich war, war's wunderschön“, begrüßte Andy Marek die Gäste am Freitag und erzählte, dass er sich im Steinbruch verfahren hatte. Auf einem solchen Gelände hatte er noch nie moderiert. „Wir feiern den Tag der offenen Tür, den Tag der Industrie und wir feiern die Leidenschaft für Innovation“, kündigte er an.

Florian Hengl gab einen Überblick über die Tätigkeitsfelder des Familienbetriebs, den er in vierter Generation führt. „Es ist ein schwieriges Erbe, aber ich bin dankbar, dass ich es antreten darf.“ Die 100-jährige Unternehmensgeschichte sei seit jeher vom Innovationsgedanken geprägt. Derzeit arbeitet die Hengl-Gruppe mit sechs Unis zusammen, die Forschung im Steinbruch betreiben.

Besonders stolz ist Hengl, dass am Limberger Areal der Fokus auf der Verwendung sekundärer Rohstoffe liegt, das heißt, Rohstoffe werden hier recycelt und wiederverwendet. Die Nachhaltigkeit für Natur und Gesellschaft sei dem Unternehmen sehr wichtig.

Maissaus Bürgermeister Franz Kloiber wurde ebenfalls auf die Bühne geholt. Er lobte die Zusammenarbeit mit der Firma Hengl auf allen Ebenen. Etwa, wenn es um Feuerwehrübungen geht. Die dürfen, wie viele andere Events, im Steinbruch durchgeführt werden. Die Zusammenarbeit sei wirklich „ein Traum“. Auch mit dem Partner der Hengl-Gruppe, der Held und Francke Baugesellschaft. „Mit ihnen werden Probleme auf dem kürzesten Weg gelöst“, ist Kloiber dankbar.

Auf der großen Bühne wurde über den Hochwasser-Damm auf dem Steinbruchareal gesprochen. Die technischen Daten wurden erklärt, die Notwendigkeit von Sitzendorfs Bürgermeister Martin Reiter erläutert und gezeigt, wie sich die Natur im Bachbett zurückkämpft.

Als Andy Marek in den Bergen des Steinbruchs herumirrte, erhaschte er auch einen Blick auf die Photovoltaik-Anlage. „Wir haben schon früh auf alternative Energien gesetzt“, berichtet Florian Hengl, der stolz ist, weitere Pionierprojekte vorzustellen. So wurde der gesamte Strom für das Fest von einem Wasserstoffgenerator erzeugt.

Überschüssiger Solarstrom wird in Riesenbatterie gespeichert

Die 750-kWp-PV-Anlage, die Marek aufgespürt hatte, wird künftig bis zu 30 Prozent des jährlichen Energiebedarfs der Hengl Mineral GmbH abdecken. Um dem wechselhaften Charakter der Solarenergie besser begegnen zu können, wird eine Riesenbatterie installiert. Die Batteriespeicheranlage mit einer Kapazität von 2.200 kWh und einer Energieabgabe von bis zu 800 kW wird gespeicherte Sonnenenergie abgeben, wenn die PV-Produktion schwach ist. So werden Lastspitzen abgefedert, was wiederum zu einer wesentlichen Entlastung des Stromnetzes beiträgt.

Errichtet und betrieben wird diese innovative Anlage von der neu gegründeten Hengl Energy GmbH. Damit soll die Energiewende in der Rohstoffbranche eingeleitet werden. „Dabei wollen wir alle Bereiche im Unternehmen betrachten und ein übergreifendes Energiekonzept erstellen“, erklärt Geschäftsführer Hubert Wimmer.

Hengl Energy kooperiert mit regionalem Energiebündnis

Umgesetzt wird dieses nachhaltige Projekt in Kooperation mit der MW Storage GmbH, einem Batteriespeicherunternehmen mit Sitz in der Stadtgemeinde Maissau. Die Kooperationsverträge wurden auf der Bühne feierlich unterzeichnet. „Die Hengl-Gruppe hat den Einsatz und Nutzen von Energiespeichern klar erkannt und nimmt hier eine Vorreiterrolle ein“, betonte Martin Zeitlberger, Geschäftsführer von MW Storage.

Natürlich wurde an die Integration in die regionalen Energienetze gedacht. Darum gibt es auch eine Kooperation mit dem kommunalen Energiebündnis der Gemeinden Maissau, Straning-Grafenberg, Röschitz und Eggenburg. „Neben einer zukunftsträchtigen Investition in unser Unternehmen ist es uns ein Anliegen, die Wertschöpfung der Photovoltaik sowie der Speicheranlage auch an unsere Gemeindebürger weiterzugeben“, versicherte Hengl, einen gesellschaftlichen Beitrag zur Energiewende leisten zu wollen.

Bevor das Publikum mit Bussen zu einem Aussichtspunkt chauffiert wurde, um eine Sprengung im Steinbruch zu beobachten, ergriff Pater Michael Hüttl das Wort. Er segnete zwei Statuen der Heiligen Barbara, eine für den Steinbruch und eine für die Asphaltmischanlage. Mit dem Segen wollen die Gastgeber ihre Hoffnung ausdrücken, dass alles gut werden wird, sich keine Unfälle ereignen und alle gesund hierher und wieder nach Hause kommen. Besonderer Dank galt Isabella Hengl, „die Frau der Organisation“, wie Andy Marek meinte. Bei ihr liefen alle Fäden zusammen, dafür bedankte sich Florian Hengl mit Blumen.