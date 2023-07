Vor der Sommerpause erklang Flamenco-Musik im Kultursalon

Im einstigen Limberger Wirtshaus Radl veranstalten Anna László und Wolfgang Mayr jeden Monat musikalische Nächte und ermöglichen es Menschen der Umgebung, phänomenale Musiker kennenzulernen. Vor rund einem Jahr zog das Paar zusammen mit seiner Tochter von Wien nach Limberg und suchte nach einem passenden Ort, um die einstig im intimen Rahmen durchgeführten „Wohnzimmerkonzerte“ nach Niederösterreich zu bringen.

Die Musiker kämen großteils aus Wien, wie László erklärt, die selbst Jazzsängerin und Gesangslehrerin an der Musikschule Hollabrunn und Architektin ist. „Wir versuchen wirklich, die besten Leute herauszulocken und haben Musiker hier, die sonst nie in kleine Dörfer kämen“, schildert die Initiatorin. Besonders freut es das Paar, dass die Zuhörer sich auf experimentellere Musik einlassen, die „nicht ganz Mainstream“ ist. „Es ist ganz toll, dass das Publikum die Musik so schätzt und sich auf diese Reise einlässt, das freut uns unglaublich“, so das Paar unisono.

Das letzte Konzert vor der Sommerpause war gleichzeitig das erste Open-Air-Konzert des Kultursalons Limberg. So konnten Zuhörer dem Trio Almendro lauschen und an einem lauen Sommerabend Flamenco-Musik genießen. Lionel Bouzek an der Gitarre, Raphael Preuschl am Bass und Andrej Prozorov am Sopran-Saxophon spielten großteils Eigenkompositionen, mit denen sie das Publikum überzeugten und auf diese Weise eine schöne Saison verabschiedeten.

Bedarf an Spielstätten und schönen Konzerten ...

Die Konzertserie hat seit Beginn an großer Resonanz gewonnen, berichtet László: „Fast jeden Monat sind wir nach zwei Tagen ausverkauft. Wir sind so dankbar für dieses Interesse und sehr überwältigt“, sagt die 40-Jährige, die in dem Andrang einen Bedarf an Spielstätten und schönen Konzerten sieht.

Mit dem Konzert „Literatur und Jazz“ am 25. September wird die Herbstsaison im Kultursalon Limberg starten. Thomas Sautner liest aus seinem neuesten Roman „Nur zwei alte Männer“, begleitet durch Musik von Anna László (Gesang) und Andi Haidecker (Gitarre). Anmeldung und weiteres Programm: kunstsalonlimberg@gmail.com.