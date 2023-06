Rallye im Hengl-Steinbruch: Feuerwehr im „Renneinsatz“

Am 2. Juni besetzt die Mannschaft der FF Limberg mit sieben Mann eine Labestation. Der Sonderprüfung der Rallye W4 im Steinbruch über 7,26 km sei „eine völlig neue Mega-Prüfung mit einer sensationellen Kulisse“ gewesen. Zwei Kameraden der FF Limberg waren zur Brandsicherheitswache abgestellt, die zusammen mit drei Kollegen der FF Sitzendorf und dem Vorausfahrzeug abgehalten wurde.

Am folgenden Morgen rückte die erste Gruppe der FF Limberg mit vier Mann zur Brandsicherheitswache in den Steinbruch der Firma Hengl aus. Dort stand ein 12-Stunden-Rennen am Programm. Zur Unterstützung war die FF Maissau mit dem Rüstlöschfahrzeug angerückt. Auch das Rote Kreuz Ziersdorf war im „Renneinsatz“.

„Die erste Schicht bis 14 Uhr verlief ohne besondere Vorkommnisse“, berichtet Brandl. In der zweiten Schicht passierte dann jedoch ein Crash: Ein Fahrzeug des Teams „Doarfschandarm“ überschlug sich. Der Maissauer FF-Trupp übernahm die Bergung, die FF Limberg sicherte ab. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. „Wir wünschen ihm baldige Besserung und danken allen Blaulichtkameraden für die gute Zusammenarbeit“, sagt Brandl.

Hielten Brandsicherheitswache: Christoph Schellenberger und Hermann Schwing. Foto: FF Limberg

Schupften die Labestation: Andreas Ruiss, Jürgen Kugler, Gerhard Manhart, Josef Kraft, Andreas Brandl, Stefanie Schwing & Stefan Schmidl. Foto: FF Limberg

Erste Mannschaft der FF Limberg: Gerhard Manhart, Josef Kraft, Hermann Schwing & Andreas Brandl. Foto: FF Limberg