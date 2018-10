Im Erzbischöflichen Seminar Hollabrunn stehen persönliche Liebesbriefe und darauf abgestimmte Melodien berühmter Komponisten wie Beethoven, Brahms, Haydn, Liszt, Mahler, Mozart, Schumann und Strauß auf dem Programm. Gelesen werden die Texte von Judith Loy, die nach ihrer Schauspielausbildung und Theaterkarriere seit vielen Jahren in Hollabrunn eine pädagogische Praxis betreibt.

Den musikalischen Part bestreitet ein Streichquartett von internationalem Format mit Hollabrunn-Bezug: Paula Rahbari, langjährig erste Geigerin von philharmonischen Orchestern in Zagreb und Malaga und nun Konzertmeisterin des Kammerorchesters der Musikschule Hollabrunn; Silvia Reiß, bis 2015 Fachgruppenkoordinatorin für Streicher beim Musikschulmanagement Niederösterreich, vielfache Orchestermusikerin und Lehrerin an der Musikschule; Reinhold Rieger, Bratschist in zahlreichen Orchestern, unter anderen bei den Wiener Philharmonikern, Professor an der Musikuniversität Wien und ein aktiver Förderer der musikalischen Jugend in Hollabrunn; sowie Aldin Ahmadi Nedjad, früher Mitglied des Teheraner Symphonie-Orchesters und nun vielseitig engagierter Cellist in Wien.

Karten zu diesem außergewöhnlichen Ohrenschmaus gibt es um 20 Euro bei den Mitgliedern des Lions Clubs Weinland und in der Buchhandlung Hofer-Skribo in Hollabrunn. Der Reinerlös dieses Benefizabends wird für die Unterstützung von bedürftigen Familien und Jugendlichen in der Region Hollabrunn verwendet.

Der Lions Club Weinland wurde 1995 in die weltweit größte private Serviceorganisation aufgenommen und zählt 36 Mitglieder. Derzeitiger Präsident ist der langjährige Ärztliche Leiter des Hollabrunner Krankenhauses, Rudolf Kuzmits.