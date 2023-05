Wer rasch hilft, hilft doppelt: Straßenfest in Hollabrunn

Der Lions-Tag steht unter dem Motto „Wer rasch hilft, hilft doppelt“. Der Reinerlös fließt in den Soforthilfefonds, aus dem bedürftigen Familien in der Region Hollabrunn schnell und unbürokratisch geholfen wird. Auf dem Programm des um 10 Uhr beginnenden Straßenfestes stehen der beliebte Bücherflohmarkt, ein Glücksrad mit wertvollen Sachpreisen, Livemusik mit Franz Schwingenschlögl sowie ein breites kulinarisches Angebot, unter anderem mit Grillhendln. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg.

Höhepunkt ist die um 11 Uhr startende Modeschau des Modehauses Schneider in Zusammenarbeit mit Humanic. Auf dem Laufsteg werden nicht nur viele Kinder auftreten, sondern auch bekannte Persönlichkeiten aus Hollabrunn, unter ihnen Bürgermeister Alfred Babinsky, die Präsidenten der befreundeten Serviceclubs - Klaus Mattes (Kiwanis) und Hermann Redl (Rotary) -, Edith Brandstätter, Anneliese Gessl vom Kiwanis Club Hollabrunn-Freyja, Verena Redl und Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly.

Die Veranstaltung wird von zahlreichen Unternehmen und Angehörigen freier Berufe unterstützt; Hauptsponsor ist die Firma stone4you.

Foto: LC Hollabrunn-Weinland

Der Lions Club Weinland wurde im November 1994 gegründet und im April 1995 in die weltweit größte private Serviceorganisation aufgenommen. Unter dem Motto „Lions helfen“ konzentrieren die Hollabrunner Lions ihre Hilfstätigkeit auf soziale Projekte sowie bedürftige Menschen in der Region. Dem Club gehören 42 Mitglieder an, derzeitiger Präsident ist Gernot Altinger.

