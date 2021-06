Zum zwölften Mal präsentierte die Spanische Hofreitschule am vergangenen Samstag an ihrem dritten fixen Standort und zugleich einem der führenden internationalen Ausbildungs- und Trainingszentren mit ihrem „Weißen Ballett“ ihr Programm: die Hohe Schule der Klassischen Reitkunst, Höhepunkte der perfekten Pferdedressur. Knapp 1.800 begeisterten Zusehern verfolgten die Lipizzanergala am Heldenberg.

Stargeigerin Barbara Helfgott und das Ensemble Rondo Vienna waren die Hauptacts der musikalischen Umrahmung. Den Auftakt machte die Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung. Das Vorprogramm wurde zum ersten Mal von der Gespannfahrabteilung des Lipizzanergestütes Piber bestritten. Moderator Christian Graf von Plettenberg führte charmant und humorvoll durch das Programm. Bundesministerin Elisabeth Köstinger, die sich die Gala ebenfalls nicht entgehen ließ, meinte: „Nicht zuletzt ist der Heldenberg inzwischen zu einem beliebten Ausflugsziel für Touristen geworden – und damit ein Wertschöpfungsfaktor für die Region.“

Gemeinde Heldenberg als verlässlicher Partner für Lipizzaner

„Unsere Schulhengste und unsere Bereiter haben lange auf diesen Moment gewartet, ihre Kunst und ihr Können nahezu 2.000 Zuschauern endlich wieder in einem herrlichen Rahmen präsentieren zu dürfen“, frohlockte Sonja Klima, Geschäftsführerin der Spanischen Hofreitschul. Sie bedankte sich für die Gastfreundschaft der Gemeinde Heldenberg und beim Land NÖ, „die uns hier im Trainingscenter über viele Jahre als wunderbare und verlässliche Partner begleiten“.

Weiters im Publikum gesehen, das die Corona-Kontrollen dank hervorragender Organisation zügig passierte: Landtagspräsident Karl Wilfing, Agrana-Vorstandschef Markus Mühleisen, Hofreitschule-Geschäftsführer Erwin Klissenbauer mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Johann Marihart, Bürgermeister Peter Steinbach mit seinen Amtskollegen Walter Schmid aus Ravelsbach und Martin Reiter aus Sitzendorf, AMS-Hollabrunn-Chef Josef Mukstadt und Hans-Peter Hohlweg, Kommandant der Mistelbacher Kaserne.