NOEN

Hinter Stadtrat Martin Pichelhofer stehen für die Grünen zwei neue Namen auf dem Wahlzettel: Der Obernalber Thomas Resch und die Retzerin Daniela Friedl treten erstmals für die Retzer Grünen an und sind auch erst seit kurzem in der Ortsgruppe dabei.

Der 59-jährige Resch ist Inhaber einer Druckerei in Wien und hat sich jahrelang als Funktionär für die „Grüne Wirtschaft“ in der Wirtschaftskammer engagiert. Nun möchte er sich auch in der Gemeinde einbringen. Wichtig sei ihm die Erhaltung der Kulturlandschaft und er wolle zur Erarbeitung sinnvoller Verkehrskonzepte beitragen.

Daniela Friedl ist Wirtschaftspädagogin und möchte sich dafür einsetzen, dass Retz ein attraktiver Ort zum Wohnen und Leben bleibt.

Bernhard Schedlmayer, der erst im Oktober an Stelle von Laura Walzer in den Gemeinderat einzog, ist nun nicht mehr auf der Liste vertreten. -sd-