Mit einem Dringlichkeitsantrag sorgte die Liste „Team – Gemeinsam für Grabern“ bei der ersten Sitzung des neuen Gemeinderats für heftige Diskussionen. Die sechs Mandatare forderten, dass ressourcenschonender mit den gemeindeeigenen Grundstücken umgegangen werden soll. Konkret: Die Marktgemeinde solle 2020 nur fünf Bauplätze verkaufen. Auf der Tagesordnung standen jedoch bereits acht Kaufansuchen.

Hofmann: „Ich fühl’ mich überrumpelt“

Außerdem will die Liste, die überwiegend aus ehemaligen ÖVP-Gemeinderäten besteht, eine Nutzungsverpflichtung auf zehn Jahre ab der Bezugsfertigkeit des Gebäudes. Das seien Maßnahmen, um Immobiliengeschäfte zu unterbinden, erklärt Gemeinderätin Eva Kraus.

Der Dringlichkeit wurde stattgegeben, es hagelte aber reichlich Kritik. SPÖ-Mann Alfred Hofmann stieß sich schon allein daran, dass die Forderungen als Dringlichkeitsantrag eingebracht wurden. Denn die Liste habe genug Mandate, um Anträge bis eine Woche vor der Sitzung vorzubereiten.

NOEN Bürgermeister Herbert Leeb (ÖVP) hält den Antrag der Liste für nicht durchführbar.

ÖVP-Bürgermeister Herbert Leeb konstatierte, dass bei Beschluss des „Team“-Antrags alle acht Kaufansuchen von der Tagesordnung genommen werden müssten, um dann eine Rangordnung zu erstellen. Und: „Wie geht das bei einer Scheidung?“, fragte er, wie es dann um die zehnjährige Nutzungsverpflichtung bestellt sei. „Was ist, wenn ich hier bau’, sich dann aber beruflich etwas ändert? Dann muss ich da bleiben?“, äußerte auch Dieter Prindl (SPÖ) seine Skepsis.

Hofmann bat um eine Sitzungsunterbrechung. „Ich fühl’ mich überrumpelt. Das gehört rechtlich geklärt, das ist ein gravierender Einschnitt in die Grundrechte.“ Eva Kraus informierte: „Andere Gemeinden machen das auch, um Immobiliengeschäften vorzubeugen.“ Konkrete Beispiele nannte sie in der Sitzung nicht.

Nach kurzer Unterbrechung sprach sich Leeb klar gegen den Antrag aus. Zurzeit müsse jeder Eigentümer in Grabern hauptgemeldet sein; ist er das nicht mehr, hat die Gemeinde das Recht, das Grundstück zu kaufen. Eine Vorgehensweise, die bereits „äußerst grenzwertig, aber rechtlich zulässig“ sei, so Leeb. Er wolle jedenfalls nicht derjenige sein, der acht Kaufansuchen von der Tagesordnung nimmt und diese reiht.

Mit den Stimmen von ÖVP und SPÖ wurde der Antrag abgelehnt. „Danke, dass das so abgelaufen ist. Ich hätte sonst eine Aufsichtsbeschwerde einlegen müssen“, meinte Hofmann.

„Wahlloser Bauplatzverkauf muss beendet werden“

Werner Schall (Team) wandte ein, dass man die Kaufansuchen sehr wohl nach dem Eingangsstempel hätte reihen können. „Das ist Falschheit pur!“, ärgerte sich Bürgermeister Leeb. Die Käufer hätten nicht gewusst, dass sie so früh wie möglich abgeben sollen.

„Der wahllose Bauplatzverkauf muss beendet werden“, mahnte Georg Leeb (Team). Dafür formiere sich am Ende der Sitzung ein entsprechender Ausschuss, konterte Vizebürgermeisterin Petra Grüneis (ÖVP).

Team Eva Kraus (Team): „Wir würden nie etwas einbringen, das nicht geprüft ist.“

„Wir würden nie etwas einbringen, das rechtlich nicht geprüft ist“, betonte Eva Kraus später auf NÖN-Nachfrage. In Österreich sei eine Nutzungsverpflichtung noch nicht flächendeckend umgesetzt. In Bayern aber sehr wohl, wo es dieselben Probleme gebe.

Die Nutzungsverpflichtung auf mindestens zehn Jahre sei „nur eine Ergänzung des bestehenden Vorkaufs- bzw. Wiederkaufsrechts, um Immobiliengeschäfte zu verhindern“, erklärt das Team. Natürlich werde niemand, dessen Lebensumstände sich verändern, gezwungen, in Schöngrabern wohnen zu bleiben.

Nach der Sitzung informierte das Team auch, weshalb ein Dringlichkeitsantrag notwendig war: Erst in der Vorstandssitzung, eine Woche vor der Gemeinderatssitzung, wurde bekannt, dass alle acht Grundstücke in Schöngrabern in nur einer Abstimmung vergeben werden sollen. Somit stehe jetzt nur noch ein reservierter Bauplatz zur Verfügung. „Es wird zwar gerade noch der letzte Abschnitt aufgeschlossen, aber dann gibt es am Hübelgrund keine Bauplätze mehr“, so das Team.