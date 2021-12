Neue Attraktion am Kellerkatzenweg in Hollabrunn

Der Kellerkatzenweg in Hollabrunn zieht zahlreiche Besucher an und hat es heuer, wie berichtet, sogar in die TV-Show "9 Plätze - 9 Schätze" geschafft. Zwischen den Themenwegstationen 17 („Obstbäume und Zeigerpflanzen“) und 19 („Nutztier und Freund“) trifft man hier auf sechs Schrifttafeln mit Texten bekannter Weinviertler Autoren. Die Station 18 wurde nun als Hörbank ausgestaltet, auf der man per Knopfdruck Mundartgedichten mit Keller(gassen)bezug lauschen kann – authentisch rezitiert von Hermann Jagenteufel, Ernst Sachs und Elisabeth Schöffl-Pöll.

Letztere liest auch aus dem Kinderbuch „Karla, die Kellerkatze“ von Gabriele Eiserle, das anlässlich der Eröffnung des Themenweges im Jahr 2014 als Begleitmedium zum gleichnamigen Musical erschienen ist und im Kellerkatzen-Shop an der Rezeption des Sport- und Seminarhotels angeboten wird.

"Erinnerung an Heimatdichter wachhalten"

Zu lesen oder zu hören gibt es am neuen Literaturpfad verschiedene Wein- und Keller(gassen)-Texte von Anton Thomas Dietmaier, Adolf Jagenteufel, Walter Kainz, Alfred Komarek, Theodor Kramer, Martin Lehner, Georg Pfeifer, Lois Schiferl und Elisabeth Schöffl-Pöll.

„Mit dem Literaturpfad wollen wir die Erinnerung an das wertvolle künstlerische Schaffen unserer Heimatdichter wachhalten“, erläutert Kellergassenobmann Manfred Breindl, „und den großen Schatz der Weinviertler ui-Mundart auch akustisch bewahren.“