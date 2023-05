Müllers Mundart zum literarischen Saisonstart im Brandlhof

In Radlbrunn amüsierte Müller die Besucher rund um Gastgeber Rudi Bulant von der regionalen Künstlervereinigung ARTSchmidatal sowie die Standortleiterin des Brandlhofs, Doris Buchmann, mit Heiterem aus seinem Lyrikband „Gmischte Kost“. Müller reüssierte jedoch auch schon in ganz anderen Gegenden, etwa beim „Poetry Slam“ am Wiener Yppenplatz in Ottakring.

Mit seinem humoristischen Gedicht „Die Fastensuppe“ habe er den größten Applaus bekommen, lachte Müller. Applaus bekam er diesmal genauso großen in Radlbrunn - von Ziersdorfs Bürgermeister Hermann Fischer, dessen Vorgänger Johann Gartner oder dem Obmann des Landschaftsparks Schmidatal, Peter Steinbach. Für die musikalische Unterhaltung zwischen dem „Erlesenen“ sorgten Christine Preining am Hackbrett sowie Gerhard Kiennast an der steirischen Harmonika von der Volkstanzgruppe Marchfeld.

