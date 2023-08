Café Jordan: Das (vorerst) letzte Konzert

Seit Montag hat ein prominentes Lokal am Hauptplatz, das Café Jordan, - „vorübergehend“, wie Besitzerin Steffi Jordan betont - geschlossen. Trotz der Umstände, die zu der zeitweiligen Schließung geführt haben, ist Jordan wichtig: „Ich mache nicht zu, weil ich muss.“ Sehr offen sprach sie mit der NÖN über ihr Burnout, weswegen sie sich in Therapie begebe. Das sei der eine Grund, der andere sei eine Insolvenz des Lokals, das sich gerade in einem Sanierungsverfahren befindet.

„Ich repariere mich und das Lokal“, beschreibt Jordan die Übergangszeit. Die Insolvenz sei notwendig gewesen, da sich zum Beispiel die Betriebskosten verdoppelt hätten. „Es wurde einem schwer gemacht“, resümiert die Lokalbesitzerin die letzten drei Jahre. Sie müsse jetzt erst mal selbst Kräfte sammeln. Mit der Neueröffnung im Spätherbst wird es ein anderes Café Jordan sein, so die vage Ankündigung. Es soll ein neues Konzept erdacht werden, neues Inventar soll her.

Als „the one and only“ František wurde der singende Kellner mit E-Gitarre, František Repka, für den vergangenen Samstag im Schanigarten im Cafè Jordan angekündigt. Es war das (vorerst) letzte Konzert in dem Lokal. Foto: Christian Pfeiffer

Konzerte sollen auch im neuen Café Jordan eine wichtige Rolle spielen. Da passte es ganz gut, dass am Samstag vor der Schließung „the one and only“ František Repka sozusagen ein kleines Abschiedskonzert gab. Viele Stammkunden waren in den Schanigarten geströmt, um mit dem langjährigen Kellner des Lokals am Mikrofon und an der E-Gitarre dieses (vorerst) letzte Fest zu feiern. Da passte die Liedauswahl mit Humperdincks „The Last Waltz“ oder das unverwüstliche „Keep On Smiling“ ganz gut.