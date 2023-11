Einklang in Hollabrunn: Liebe, wohin das Ohr auch hört

„Wochenend und Sonnenschein“ werden in den nächsten Monaten - bedingt durch die Jahreszeit - in dieser Kombination rar werden. Aber musikalisch kann man am Samstag, 18. November, die Sonne scheinen lassen. Zumindest strebt das die Chorvereinigung Einklang 1861 ab 18 Uhr im Festsaal des Hollabrunner Seminars an. Und das nicht nur mit dem eingangs erwähnten Hit der Comedian Harmonists aus dem Jahr 1930, sondern mit Liebesliedern im Besonderen.

Elvis, die Beatles und „Die oberen Zehntausend“

„Love & Songs“ ist das Konzert folgerichtig betitelt und beinhaltet alles, um innerlich gewärmt der zunehmenden Kälte zu trotzen. „True Love“ aus dem Film „Die oberen Zehntausend“ hat mindestens ebenso viel Sehnsuchtspotenzial wie Elvis Presley's „Can´t help falling in love with you“. Wer noch nicht so richtig ins Schwelgen geraten ist, dem seien noch zwei Beatles-Nummern empfohlen: „Can´t buy me love“ und - wer errät es? - „All you need is love“.

Aber auch Bob Dylan, Billy Joel, Sinead O’Connor oder Bette Midler sind mit entsprechendem Liedmaterial vertreten. Einen gewissen Ausgleich zum überwiegend englischsprachigen Repertoire des Programms schaffen die für das Konzert geladenen Gäste: die „Krawattl-Tenöre“ Norbert Schwarzmüller und Werner Totzauer. Der Name des Duos deutet es an: Dessen bevorzugte musikalische Ausdrucksweise sind heitere Lieder im Wienerlieder-Stil. Na dann, „Good night sweetheart“, wie Dean Martin 1958 so schön einlullend coverte. Das sollte mindestens eine Chance für die Liebe sein.