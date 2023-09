Hollabrunner Notar wird 70: „Bald war klar, ich bleib da hängen“

„Als ich hergekommen bin, hatte ich ein Zimmer im Armenhaus. Mit einem Bett, Kasten und Dusche. Das reicht doch“, lacht Ludwig Bittner, als er von seinen Anfängen in Hollabrunn erzählt. Das Armenhaus neben der Jahnturnhalle in der Amtsgasse war damals schon kein Armenhaus mehr, sondern seine Notariats-Kanzlei. Seit 1995 ist Bittner in Hollabrunn Notar, etwa zehn Jahre war er Präsident der Österreichischen Notariatskammer.

Am 18. September feiert der Raschalaer seinen 70. Geburtstag. Damit bereitet er auch seine Übergabe vor, denn mit 31. Jänner nach ihrem 70. Geburtstag müssen Notare ihre Funktion übergeben. „Das passt gut für mich“, erzählt Bittner im NÖN-Gespräch. Seine Nachfolge wird Andrea Pfitzner antreten, „das freut mich sehr“.

Wie kam Bittner eigentlich von Mödling und Wien nach Hollabrunn und Raschala? „Ich habe mich routinemäßig für Hollabrunn beworben.“ Dass er hier wirklich Notar werden sollte, überraschte ihn dennoch. „Der Erstgereihte hat seine Bewerbung zurückgezogen“, erinnert sich der 69-Jährige, der zu dieser Zeit gerade in Döbling gearbeitet hat. Doch ein befreundeter Notar, Herbert Fürnkranz, habe ihm das Armenhaus als Dienstort und Architekt Helmut Leierer als Hausherrn empfohlen. „Außerdem hat er mir prophezeit, dass ich da hängen bleib'“, lacht Bittner. Bald war klar, dass sein Freund recht behalten sollte. „Außerdem hat er zu mir gesagt: Hollabrunn ist eine offene Stadt, sie wird dich herzlich empfangen. Und das hat gestimmt.“ So kam Bittner 1995 hierher.

Später kaufte er einen Keller in Raschala. Dort baten ihn einige Jahre später liebe Freunde, ein sehr baufälliges Haus zu kaufen und vor dem Verfall zu retten. „Es hätte keinen Winter mehr durchgehalten“, erzählt Bittner von seiner Errungenschaft ganz in der Nähe der Raschalaer Kellergasse. „Vor 20 Jahren haben wir im Rohbau meinen 50er gefeiert.“ In seinem Haus in Raschala ist er gern, sagt der Notar. Hier ist alles ebenerdig, Wald und Keller sind gleich in der Nähe. Das gefalle ihm doch besser als die Wiener Wohnung mit Stiegenhaus und ohne Lift.

"Komm' wir müssen ein Selfie machen!“: Notar Ludwig Bittner freute sich über den Besuch von NÖN-Redakteurin und ebenfalls Raschalaerin Sandra Frank. Das wurde natürlich fotografisch festgehalten. Foto: Ludwig Bittner

Bittner, der eigentlich Richter werden wollte, doch dann das Liegenschaftsrecht für sich entdeckt hat, unterrichtete auch an der Uni. Seine Schwerpunkte: Grundbuch und Unternehmensrecht. Die Seminare sind mittlerweile ausgelaufen, er publiziere nur noch und das tue er sehr gern.

Das schönste an seinem Beruf? „Ich begegne allen Gruppen meiner Klienten auf Augenhöhe, das ist wahnsinnig wichtig.“ Ist das immer einfach? „Die österreichische Seele ist nicht immer einfach, aber fast immer liebenswert“, schmunzelt er.

Während seiner Zeit als Präsident der Österreichischen Notariatskammer knüpfte er verstärkt Kontakte zur Politik und anderen Berufsgruppen. Ein bis zwei Mal im Monat musste er nach Brüssel reisen. „Andrea Pfitzner und Katharina Eichhorn haben mir da immer den Rücken freigehalten“, ist er für die Unterstützung der beiden Juristinnen sehr dankbar. „Zeiten von Telefax und Diktiergerät sind vorbei“Die größte Veränderung im Laufe der Jahre sei sicherlich die Elektronik gewesen. Bittner habe immer ausgezeichnete Mitarbeiter gehabt, die mit dem Fortschritt mitgewachsen sind. „Die Zeiten von Telefax und Diktiergerät sind vorbei.“

„Am Tag der Tage werde ich untertauchen“

Die Menschen haben sich ebenfalls verändert. „Es muss alles immer noch rascher gehen. Für mich ist das kein Problem, ich war immer einer, der alles gleich erledigt hat.“ Wehmütig, dass er in einigen Monaten in den Ruhestand übertritt, ist Bittner nicht. So kann er sich vermehrt seinen Hobbys, dem Wandern und der Eisenbahn widmen. Seine Liebe zur Eisenbahn ist leicht erklärt: „Meine Eltern waren sehr wanderfreudig, hatten aber kein Auto.“ Und so ging's mit dem Zug ins Salzkammergut oder nach Mariazell.

Das Weinviertel habe Bittner immer schon fasziniert, erstmals reiste er mit seinen Eltern, die er zu diesem Ausflug überredete, mit dem Autobus in die Region, als er etwa sechs Jahre alt war. Früher sei es noch besonders spannend gewesen, als es noch Dampfzüge auf den vielen Nebenbahnen gegeben hat. „Ich hab' in Hietzing gewohnt, das war schon eine Weltreise, über die Donau zu kommen“, lacht Bittner.

Wie wird der Notar seinen Geburtstag verbringen? „Am Tag der Tage werde ich untertauchen“, wird er auch da mit Freunden im Zug die Welt erkunden.