Die Luftqualität in Niederösterreich wird immer besser und die Feinstaubemission sinken stetig, das zeigen die Zahlen aus 2019 und aus dem ersten Halbjahr 2020, die LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf nun erfreut präsentierte: „Die Maßnahmen der letzten Jahre greifen." Saubere Luft stehe für Lebensqualität. In den letzten sieben Jahren sei es zu keinen Überschreitungen der Feinstaubgrenzwerte gekommen. Der positive Trend soll sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Auch im Bezirk Hollabrunn konnten die Werte der Feinstaubemissionen im Vorjahr noch einmal verbessert werden. So wurden beim Messpunkt Ziersdorf im Jahr 2019 17 Mikrogramm pro Kubikmeter Feinstaub verzeichnet – das sind um 19 Prozent weniger als im Jahr 2013. "Im ersten Halbjahr 2020 sind die Feinstaubwerte bereits um weitere 11 Prozent gesunken“, berichtet Landtagsabgeordneter Richard Hogl.

Die Politiker appellieren, gemeinsam einen Beitrag zu leisten, dass die Entwicklung so bleibt: "Bei kurzen Wegen aufs Auto verzichten und aufs Rad umsteigen sowie in der Region einkaufen – so können lange Transportwege vermieden werden und unsere heimische Wirtschaft profitiert auch."

Seit 2013 ist ein umfangreiches Feinstaubpaket in Niederösterreich in Kraft.