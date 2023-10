Beim Mädchenanteil thront die HTL Hollabrunn an der Spitze

Die HTL Hollabrunn war am „Girls! Tech Up Day 2023“ mit fünf Schülerinnen vertreten, die als Role Models für zukünftige Elektrotechnikerinnen fungieren und deren Selbstwahrnehmung als Technikerinnen stärken. „Sie zeigen, dass Frauen und Mädchen nicht nur erfolgreich in einer technischen Ausbildung sein können, sondern dass sie dabei auch Spaß haben können“, betont HTL-Professor Klaus Stocker.

20 Mitmachstationen wurden im Haus der Ingenieure in Wien angeboten. Mit Knetmasse wurden zum Beispiel elektrische Schaltkreise gebastelt und es wurde mit Leuchtdioden experimentiert. Für die 700 Besucherinnen nicht nur ein Hingucker, sondern Animation, aktiv mitzugestalten. An dem hochkarätigen Event, das vom Österreichischen Verband für Elektrotechnik organisiert wurde, nahmen namhafte Firmen und Bildungseinrichtungen teil, die Werbung für sich selbst und für die Erweiterung ihrer „Frauschaft“ machten.

„Das Ergebnis gezielter Bemühungen ...“

In der Elektrotechnik-Abteilung der HTL Hollabrunn hat sich der Anteil der Mädchen von 2019 bis 2022 von knapp 5 auf rund 10 Prozent in nur drei Jahren verdoppelt. Damit hält die Hollabrunner HTL den höchsten Mädchenanteil dieser Fachrichtung in ganz Niederösterreich. „Dieser bemerkenswerte Anstieg ist das Ergebnis gezielter Bemühungen, mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern“, erklärt Stocker.

Die Schülerinnen haben an verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen, darunter der genannte „Girls! Tech Up Day“. Darüber hinaus organisiert die HTL Hollabrunn auch Veranstaltungen für jüngere Mädchen in Zusammenarbeit mit dem offenen Makerspace der Schule. Eine solche Veranstaltung ist die „Kinder@HTL Girls Edition“, die wieder in den Herbstferien 2024 stattfinden wird.

An diesem Kreativtag für 8- bis 12-Jährige haben die Mädchen die Möglichkeit, verschiedene kreative Aktivitäten auszuprobieren. Dazu gehören das Löten von Leuchtschmuck, Textildesign sowie die Erschaffung von Kunstobjekten aus Holz und anderen Materialien. Außerdem können die Teilnehmerinnen ihre Vorstellungen von der „Stadt der Zukunft“ planen und gestalten.

Diese Initiativen seien wichtige Schritte, um mehr Mädchen für technische Berufe zu begeistern und das Geschlechterungleichgewicht in diesen Bereichen zu verringern. „Es ist ermutigend zu sehen, dass solche Bemühungen Früchte tragen und dass immer mehr Mädchen den Weg in die Elektrotechnik finden“, freut sich der HTL-Lehrer.