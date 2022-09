Ziersdorf Märchenhaftes und "Leberkaas Hawaii" im Konzerthaus

Märchenerzählerin: Andrea Eckert. In Würde gereift: Jimmy Schlager. Foto: Laurent Ziegler/Richard Schmetterer

S chauspielerin Andrea Eckert in einer besonderen Rolle und der Weinviertler Slang-Pop-Virtuose Jimmy Schlager mit einem Streifzug durch wilde Zeiten erwarten an den nächsten beiden Freitagen die Besucher im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf.