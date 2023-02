Alpakas verbreiten einen Hauch von Südamerika

Wer rund um Magersdorf durch die Felder spaziert, könnte auf ein paar Alpakas treffen, denn Petra Lichtenstern betreibt eine Alpaka-Ranch am Ortsrand der Hollabrunner Katastralgemeinde. Die NÖN durfte bei einem Spaziergang mit den sympathischen Tieren dabei sein. Dabei erzählte Lichtenstern, warum sie sich für die südamerikanischen Tiere entschieden hat.

„Derzeit haben wir fünf Hengste auf der Ranch: Happy, Botond, Salomon, Balian und Hector“, berichtet die 47-Jährige. Seit 2008 betreibt Lichten stern zusammen mit ihrer Familie die 3.800 Quadratmeter große Ranch. Sie selbst ist Alpakas erstmals auf einer Pferdemesse begegnet und war sofort begeistert. „Es war Liebe auf den ersten Blick“, betont die Magersdorferin. Diese Liebe hat Bestand: Die Alpakas sind nun seit 15 Jahren das Hobby und die Leidenschaft der Rechtsanwaltsassistentin.

Es ist wenig gewachsen und während der Pandemie bekamen wir kaum mehr Heu.“

Petra Lichtenstern, Alpaka-Ranch-Betreiberin

Decken, Hauben, Schals, Schuheinlagen und Hausschuhe werden aus der eigenen Alpaka-Wolle per Hand selbst gestrickt oder gefilzt und zum Verkauf angeboten. Die Wolle der Tiere wirkt klimaregulierend und kann so wärmen oder kühlen. Der wirtschaftliche Gedanke steht für Lichtenstern jedoch im Hintergrund, wie sie sagt. Die Tiere sind für sie das Wichtigste. „Es ist ein Null-Geschäft, die Einnahmen decken die Ausgaben für die Alpakas.“

APA-Video

Zu Spitzenzeiten waren 21 Alpakas auf der Ranch unterwegs. „Wir haben auch selbst gezüchtet und unsere Fohlen verkauft“, schildert die 47-Jährige. Corona veränderte jedoch die Lage. Die Engpässe haben auch die Alpaka-Ranch stark getroffen. „Die zwei Jahre vor Corona waren ziemlich trocken. Es ist wenig gewachsen und während der Pandemie bekamen wir kaum mehr Heu“, erläutert sie. Sämtliche Märkte, an denen die Alpaka-Wollprodukte der Familie normalerweise verkauft worden wären, konnten nicht stattfinden.

Familie musste Alpaka-Zucht aufgeben

Durch die Pandemie änderte sich zusätzlich das Kaufverhalten vieler Interessenten. „Die Leute wurden sparsamer. Wir konnten auch unsere Fohlen nicht mehr verkaufen“, fügt Lichtenstern hinzu. Darum musste die Familie die Zucht aufgeben. Fünf Hengste durften bleiben, da diese im Gegensatz zu Stuten weniger krankheitsanfällig sind. Der Rest der Herde wurde an einen befreundeten Landwirt verkauft. „Wir waren alle sehr, sehr traurig. Es war eine wirklich schwierige Entscheidung, die Tiere herzugeben.“ Die Zucht gänzlich aufzugeben, ist jedoch nicht geplant. In Zukunft hofft die Familie auf eine Erweiterung. Zwölf Tiere wären laut Lichtenstern ideal. „Ob wir weiter züchten, kommt auf unsere zeitliche Kapazität an. Ich bin sehr beschäftigt und die Familie ebenfalls.“

Alpakas sind sehr menschenbezogen

Während zu Beginn teils skeptisch auf die Idee einer Alpaka-Ranch reagiert wurde, ist die Ranch nun zum beliebten Ausflugsziel in Magersdorf geworden. „Anfangs hat man Alpakas rundherum nicht so gekannt. Es gab viele Vorurteile, das hat sich schnell gewandelt. Die Leute wurden neugierig und wollten alles wissen.“ Heute reisen selbst Tierliebhaber aus anderen Bundesländern extra an, um die Alpakas zu sehen.

Die Familie veranstaltet auf Anfrage Alpaka-Wanderungen durch die Felder und Wälder Magersdorfs, sowohl für Privatpersonen als auch Schulklassen. „Die Tiere haben viel Menschenbezug und sind sehr neugierig. Nicht alle Alpakas sind gleich. Jedes hat seinen eigenen Charakter und auf diesen muss man eingehen“, erklärt Lichtenstern. Ihr Lieblingsalpaka und das ihrer Tochter Sophie ist „Happy“. „Er ist einfach süß und zutraulich“, schwärmt die 16-Jährige, die schon jetzt plant, die Ranch später nebenberuflich weiterzuführen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.