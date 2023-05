Gitti Letz: „Jeder Esel hat seinen Charme“

Hier geht es tierisch zu: So kann es schnell passieren, dass einem beim entspannten Frühlingsspaziergang durch die Felder oder den Ernstbrunner Wald ein paar Esel über den Weg laufen. Wie kann das sein? Gitti Letz, Betreiberin der Magersdorfer „Eselei“, bietet Eselwanderungen und tiergestützte Pädagogik an und ermöglicht es Jung und Alt, in die Welt der Grauohren einzutauchen.

„Wir haben derzeit sechs Esel, zwei Hunde, sieben Welpen und eine Katze“, erklärt Letz lachend. Die 59-Jährige ist vom Grundberuf Inklusive Elementarpädagogin und hat sich 2015 zusammen mit ihrem Mann entschieden, die „Eselei“ in Magersdorf zu gründen. Der Traum, die eigenen Esel vom Küchenfenster aus zu sehen, ließ sich so verwirklichen.

In der „Eselei“ können Klein- oder Großgruppen die Esel kennenlernen, mit ihnen einen Parcours bewältigen und durch die Landschaft Magersdorfs spazieren. „Bei unseren Wanderungen kann man einfach runterkommen, entspannen, die Natur genießen und den Gedanken freien Lauf lassen.“ Das Ehepaar bietet verschiedene Touren an – vom „Meet and Greet“ bis zu Ganztagstouren ist für jedermann etwas dabei.

Besonders interessant ist, dass sich die Menschen oft den Esel aussuchen, der zu ihnen passt“ Gitti Letz, Eselei Magersdorf

So individuell wie die Angebote sind auch die Esel selbst, wie Letz erzählt. „Rosi ist eher die Sensiblere, während die Kleinesel Fuzzi und Amaretto ganz schön pfiffig drauf sind.“ Es handle sich um eine bunte Truppe – „jeder Esel hat seinen Charme“, sagt die Besitzerin. „Besonders interessant ist, dass sich die Menschen oft den Esel aussuchen, der zu ihnen passt“, spricht die Magersdorferin von ihren Beobachtungen. Dass Esel als stur gelten, unterschreibt Letz, die übrigens auch ausgebildete Assistenzhund-Trainerin ist, nicht. Das Stehenbleiben der Esel hätte meistens Gründe. „Man muss ausloten, warum das Tier stehenbleibt, und Kompromisse eingehen. Diese Einstellung ist für das ganze Leben vorteilhaft.“

Kinder überwinden mithilfe der Tiere ihre Ängst

Das Herzstück der „Eselei“ ist die tiergestützte Entwicklungsbegleitung, die die Pädagogin anbietet. Gemeinsam mit den Hunden und Eseln können Kinder verschiedene Probleme, wie Ängste oder depressive Stimmungen, überwinden. „Tiere nehmen einen an, wie man ist – sie werten nicht. Daher öffnen sich Kinder und Jugendliche den Tieren teilweise viel schneller als Menschen.“

Gitti Letz zeigt den Besuchern der Eselei, wie die Menschen von den Tieren lernen können. Foto: Leona Fichtinger

Manche Kinder bräuchten das Ertasten und Spüren der Tiere, um sich selbst zu spüren, sagt die Pädagogin. Aus diesem Grund fährt Letz mit den Eseln, aber vor allem mit ihren Hunden in Kindergärten und Schulen. Auch, um Kindern beizubringen, richtig mit Tieren umzugehen, und zu erklären, wie viel Arbeit sie bedeuten. „Das Schöne ist, dass ich die Liebe zu den Tieren und die Freude an der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen verbinden kann.“

Gitti Letz zeigt, welche Fähigkeiten in Tieren stecken und wie man als Mensch von ihnen lernen kann. Egal, ob Esel, Katze oder Hund.

Wer selbst Erfahrungen in der „Eselei“ sammeln will, kann sich via Mail an office@eselei.at bei der Magersdorferin melden.

