Die Katastralgemeinde Magersdorf sowie die ganze Region tragen Trauer: Helmut Bock ist am Wochenende im Alter von 78 Jahren verstorben. „Wir sind erschüttert. Er war so engagiert und menschlich; man hat sich so auf ihn verlassen können“, ist Seniorenbund-Bezirksobfrau Marianne Lembacher bestürzt über den Verlust.

Bock war bis zuletzt in den Reihen der ÖVP aktiv. Bis 2015 war er im Hollabrunner Gemeinderat vertreten. In seinem Berufsleben war er der Stadtgemeinde als Bauhofleiter ebenfalls verbunden.

Zuletzt war er speziell als Stellvertreter von Landesobmann Herbert Nowohradsky im Seniorenbund aktiv. „Dem Landesvorstand, dem Landespräsidium und der Landesgeschäftsstelle stand er stets zur Seite, wenn er als Vertreter des Landes oder als Mitglied in wichtigen Gremien die Interessen der Senioren Niederösterreichs kompetent und mit viel Sachverstand vertrat“, hebt dieser die besonderen Vorzüge seines Stellvertreters hervor.

Die Seniorenbundfamilie habe mit Bock „einen treuen Weggefährten, zuverlässigen Funktionär und lieben Freund verloren“. Nowohradsky beschreibt Bock, den er zu seinen Freunden zählte, als ruhig und sachlich.

Bock vertrat Senioren an vorderster Stelle

„Er hat nie das Rampenlicht gesucht, ist aber aufgrund seiner Persönlichkeit und seines Formats gerne von uns gebeten worden, unsere Gemeinschaft an vorderster Stelle zu repräsentieren“, sagt Nowohradsky.

Der Magersdorfer, der zuletzt bei seiner Tochter lebte, war Träger des Bronzenen, Silbernen und Goldenen Ehrenzeichens des Seniorenbundes. Seit 1997 war Bock Mitglied, 1999 wurde er zum Gemeindeobmann in Hollabrunn gewählt; 2005 wurde er Mitglied des Landesvorstands, 2012 übernahm er die Funktion des Landesobmann-Stellvertreters und des Viertelobmanns für das Weinviertel.

Die Volkspartei der Ortsgruppe Magersdorf hatte ihn 2011 zum Ehrenobmann der Ortspartei gewählt.